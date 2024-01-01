https://sputnik-georgia.ru/20240101/volshebstvo-i-krasota-kak-vyglyadyat--glavnye-elki-v-raznykh-gorodakh-gruzii--285376070.html

Волшебство и красота: как выглядят главные елки в разных городах Грузии

Волшебство и красота: как выглядят главные елки в разных городах Грузии

Елка – один из наиболее восхитительных символов Рождества и Нового года, олицетворение праздничного восторга, красоты и волшебства 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T14:10+0400

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Каждый год Sputnik Грузия делится с читателями фотографиями елок – главных красавиц в различных городах Грузии. И этот год не станет исключением. Приятен и тот факт, что если в прошлом году были елки, которые пришлись многим не по нраву и даже вызвали в Сети целую бурю эмоций и мемов, то в этом году таких прецедентов не было. Тбилиси Начнем, конечно же, с главной елки страны. В этом году в столице новая елка, которая, кстати, стоила более 700 тысяч лари. В этот раз она высокая, пышная, щедро украшена игрушками и светится золотистыми огоньками. В прошлых годах красота тбилисской елки всегда вызывала споры в обществе, в этот же раз все, видимо, остались довольны. Батуми Елка в Батуми в прошлом году вызвала неоднозначные эмоции, мягко говоря. Ее даже сравнивали с рыбным скелетом. Но в этом году мэрия черноморского города исправилась, украсила елку большим количеством ярких игрушек и гирлянд. Итог – население довольно красивой елкой. Кутаиси Елки в городе Кутаиси всегда какие-то особенные – волшебные и сказочные. Высокая и стройная, украшенная игрушками не разного типа, а будто тщательно подобранные. Гирлянда с теплым освещением только добавляет атмосферы тепла и сказочности. Зугдиди Более скромная елка оказалась в Зугдиди. Она просто украшена золотыми звездочками, гирляндой, которая обвивает елку по кругу и звездой на макушке. Скромность и лаконичность только добавляет ей шарма. Ланчхути Особенно детям пришлась по душе мультяшная елка в Ланчхути. Украшена елка забавными домиками, в окнах которых горит свет. А множество огоньков дополнили композицию и добавили ей сказочности. Рустави Главную площадь города Рустави украшает высокая и сияющая елка, которую украшают множество мерцающих, нависающих звездочек разного размера. Озургети А вот в Озургети ничего менять не стали. Как и в прошлом году елка украшена гирляндами, большими золотыми игрушками, а изюминки добавляют золотые то ли "кометы", то ли падающие звезды. В любом случае – органично и красиво. Телави В Телави руководство подошло креативно к украшению новогоднего символа, с учетом традиций региона. Так как в Кахети проходит ртвели (сбор урожая винограда), елку украсили гроздьями винограда, созданными из шаров разного диаметра. Казбеги Уже давно заснеженная елка украшена в Казбеги. Множество игрушек спрятаны под снегом, но она не стала выглядеть менее привлекательной, наоборот, это только добавляет настоящего зимнего, новогоднего волшебства. МцхетаМиниатюрная елочка украшает историческую столицу Грузии Мцхета. На верхушку красавицы повесили огромную звезду, которая приковывает к себе все внимание. Более лаконично украшена остальная часть елки – ее щедро обвили гирляндой и добавили звезды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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