Волшебство и красота: как выглядят главные елки в разных городах Грузии
© courtesy of Tbilisi City HallНовогодняя елка в Тбилиси
© courtesy of Tbilisi City Hall
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Елка – один из наиболее восхитительных символов Рождества и Нового года, олицетворение праздничного восторга, красоты и волшебства
Каждый год Sputnik Грузия делится с читателями фотографиями елок – главных красавиц в различных городах Грузии. И этот год не станет исключением. Приятен и тот факт, что если в прошлом году были елки, которые пришлись многим не по нраву и даже вызвали в Сети целую бурю эмоций и мемов, то в этом году таких прецедентов не было.
Тбилиси
Начнем, конечно же, с главной елки страны. В этом году в столице новая елка, которая, кстати, стоила более 700 тысяч лари. В этот раз она высокая, пышная, щедро украшена игрушками и светится золотистыми огоньками. В прошлых годах красота тбилисской елки всегда вызывала споры в обществе, в этот же раз все, видимо, остались довольны.
© courtesy of Tbilisi City HallНовогодняя елка в Тбилиси
Новогодняя елка в Тбилиси
© courtesy of Tbilisi City Hall
Батуми
Елка в Батуми в прошлом году вызвала неоднозначные эмоции, мягко говоря. Ее даже сравнивали с рыбным скелетом. Но в этом году мэрия черноморского города исправилась, украсила елку большим количеством ярких игрушек и гирлянд. Итог – население довольно красивой елкой.
© Batumi City HallЕлка в Батуми
Елка в Батуми
© Batumi City Hall
Кутаиси
Елки в городе Кутаиси всегда какие-то особенные – волшебные и сказочные. Высокая и стройная, украшенная игрушками не разного типа, а будто тщательно подобранные. Гирлянда с теплым освещением только добавляет атмосферы тепла и сказочности.
© Kutaisi Сity HallЕлка в Кутаиси
Елка в Кутаиси
© Kutaisi Сity Hall
Зугдиди
Более скромная елка оказалась в Зугдиди. Она просто украшена золотыми звездочками, гирляндой, которая обвивает елку по кругу и звездой на макушке. Скромность и лаконичность только добавляет ей шарма.
© City Hall of Zugdidi MunicipalityЕлка в Зугдиди
Елка в Зугдиди
© City Hall of Zugdidi Municipality
Ланчхути
Особенно детям пришлась по душе мультяшная елка в Ланчхути. Украшена елка забавными домиками, в окнах которых горит свет. А множество огоньков дополнили композицию и добавили ей сказочности.
© Lanchkhuti City HallЕлка в Ланчхути
Елка в Ланчхути
© Lanchkhuti City Hall
Рустави
Главную площадь города Рустави украшает высокая и сияющая елка, которую украшают множество мерцающих, нависающих звездочек разного размера.
© Rustavi City HallЕлка в Рустави
Елка в Рустави
© Rustavi City Hall
Озургети
А вот в Озургети ничего менять не стали. Как и в прошлом году елка украшена гирляндами, большими золотыми игрушками, а изюминки добавляют золотые то ли "кометы", то ли падающие звезды. В любом случае – органично и красиво.
© Ozurgeti City HallЕлка в Озургети
Елка в Озургети
© Ozurgeti City Hall
Телави
В Телави руководство подошло креативно к украшению новогоднего символа, с учетом традиций региона. Так как в Кахети проходит ртвели (сбор урожая винограда), елку украсили гроздьями винограда, созданными из шаров разного диаметра.
© Telavi City HallЕлка в Телави
Елка в Телави
© Telavi City Hall
Казбеги
Уже давно заснеженная елка украшена в Казбеги. Множество игрушек спрятаны под снегом, но она не стала выглядеть менее привлекательной, наоборот, это только добавляет настоящего зимнего, новогоднего волшебства.
© Mtskheta-Mtianeti areaЕлка в Казбеги
Елка в Казбеги
© Mtskheta-Mtianeti area
Мцхета
Миниатюрная елочка украшает историческую столицу Грузии Мцхета. На верхушку красавицы повесили огромную звезду, которая приковывает к себе все внимание. Более лаконично украшена остальная часть елки – ее щедро обвили гирляндой и добавили звезды.
© Mtskheta-Mtianeti areaЕлка во Мцхета
Елка во Мцхета
© Mtskheta-Mtianeti area