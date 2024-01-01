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https://sputnik-georgia.ru/20240101/volshebstvo-i-krasota-kak-vyglyadyat--glavnye-elki-v-raznykh-gorodakh-gruzii--285376070.html
Волшебство и красота: как выглядят главные елки в разных городах Грузии
Волшебство и красота: как выглядят главные елки в разных городах Грузии
Елка – один из наиболее восхитительных символов Рождества и Нового года, олицетворение праздничного восторга, красоты и волшебства 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T14:10+0400
2024-01-01T14:10+0400
грузия
общество
новый год 2024
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Каждый год Sputnik Грузия делится с читателями фотографиями елок – главных красавиц в различных городах Грузии. И этот год не станет исключением. Приятен и тот факт, что если в прошлом году были елки, которые пришлись многим не по нраву и даже вызвали в Сети целую бурю эмоций и мемов, то в этом году таких прецедентов не было. Тбилиси Начнем, конечно же, с главной елки страны. В этом году в столице новая елка, которая, кстати, стоила более 700 тысяч лари. В этот раз она высокая, пышная, щедро украшена игрушками и светится золотистыми огоньками. В прошлых годах красота тбилисской елки всегда вызывала споры в обществе, в этот же раз все, видимо, остались довольны. Батуми Елка в Батуми в прошлом году вызвала неоднозначные эмоции, мягко говоря. Ее даже сравнивали с рыбным скелетом. Но в этом году мэрия черноморского города исправилась, украсила елку большим количеством ярких игрушек и гирлянд. Итог – население довольно красивой елкой. Кутаиси Елки в городе Кутаиси всегда какие-то особенные – волшебные и сказочные. Высокая и стройная, украшенная игрушками не разного типа, а будто тщательно подобранные. Гирлянда с теплым освещением только добавляет атмосферы тепла и сказочности. Зугдиди Более скромная елка оказалась в Зугдиди. Она просто украшена золотыми звездочками, гирляндой, которая обвивает елку по кругу и звездой на макушке. Скромность и лаконичность только добавляет ей шарма. Ланчхути Особенно детям пришлась по душе мультяшная елка в Ланчхути. Украшена елка забавными домиками, в окнах которых горит свет. А множество огоньков дополнили композицию и добавили ей сказочности. Рустави Главную площадь города Рустави украшает высокая и сияющая елка, которую украшают множество мерцающих, нависающих звездочек разного размера. Озургети А вот в Озургети ничего менять не стали. Как и в прошлом году елка украшена гирляндами, большими золотыми игрушками, а изюминки добавляют золотые то ли "кометы", то ли падающие звезды. В любом случае – органично и красиво. Телави В Телави руководство подошло креативно к украшению новогоднего символа, с учетом традиций региона. Так как в Кахети проходит ртвели (сбор урожая винограда), елку украсили гроздьями винограда, созданными из шаров разного диаметра. Казбеги Уже давно заснеженная елка украшена в Казбеги. Множество игрушек спрятаны под снегом, но она не стала выглядеть менее привлекательной, наоборот, это только добавляет настоящего зимнего, новогоднего волшебства. МцхетаМиниатюрная елочка украшает историческую столицу Грузии Мцхета. На верхушку красавицы повесили огромную звезду, которая приковывает к себе все внимание. Более лаконично украшена остальная часть елки – ее щедро обвили гирляндой и добавили звезды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, общество, новый год 2024
грузия, общество, новый год 2024

Волшебство и красота: как выглядят главные елки в разных городах Грузии

14:10 01.01.2024
© courtesy of Tbilisi City HallНовогодняя елка в Тбилиси
Новогодняя елка в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2024
© courtesy of Tbilisi City Hall
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Елка – один из наиболее восхитительных символов Рождества и Нового года, олицетворение праздничного восторга, красоты и волшебства
Каждый год Sputnik Грузия делится с читателями фотографиями елок – главных красавиц в различных городах Грузии. И этот год не станет исключением. Приятен и тот факт, что если в прошлом году были елки, которые пришлись многим не по нраву и даже вызвали в Сети целую бурю эмоций и мемов, то в этом году таких прецедентов не было.

Тбилиси

Начнем, конечно же, с главной елки страны. В этом году в столице новая елка, которая, кстати, стоила более 700 тысяч лари. В этот раз она высокая, пышная, щедро украшена игрушками и светится золотистыми огоньками. В прошлых годах красота тбилисской елки всегда вызывала споры в обществе, в этот же раз все, видимо, остались довольны.
© courtesy of Tbilisi City HallНовогодняя елка в Тбилиси
Новогодняя елка в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2024
Новогодняя елка в Тбилиси
© courtesy of Tbilisi City Hall

Батуми

Елка в Батуми в прошлом году вызвала неоднозначные эмоции, мягко говоря. Ее даже сравнивали с рыбным скелетом. Но в этом году мэрия черноморского города исправилась, украсила елку большим количеством ярких игрушек и гирлянд. Итог – население довольно красивой елкой.
© Batumi City HallЕлка в Батуми
Елка в Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2024
Елка в Батуми
© Batumi City Hall

Кутаиси

Елки в городе Кутаиси всегда какие-то особенные – волшебные и сказочные. Высокая и стройная, украшенная игрушками не разного типа, а будто тщательно подобранные. Гирлянда с теплым освещением только добавляет атмосферы тепла и сказочности.
© Kutaisi Сity HallЕлка в Кутаиси
Елка в Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2024
Елка в Кутаиси
© Kutaisi Сity Hall

Зугдиди

Более скромная елка оказалась в Зугдиди. Она просто украшена золотыми звездочками, гирляндой, которая обвивает елку по кругу и звездой на макушке. Скромность и лаконичность только добавляет ей шарма.
© City Hall of Zugdidi MunicipalityЕлка в Зугдиди
Елка в Зугдиди - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2024
Елка в Зугдиди
© City Hall of Zugdidi Municipality

Ланчхути

Особенно детям пришлась по душе мультяшная елка в Ланчхути. Украшена елка забавными домиками, в окнах которых горит свет. А множество огоньков дополнили композицию и добавили ей сказочности.
© Lanchkhuti City HallЕлка в Ланчхути
Елка в Ланчхути - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2024
Елка в Ланчхути
© Lanchkhuti City Hall

Рустави

Главную площадь города Рустави украшает высокая и сияющая елка, которую украшают множество мерцающих, нависающих звездочек разного размера.
© Rustavi City HallЕлка в Рустави
Елка в Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2024
Елка в Рустави
© Rustavi City Hall

Озургети

А вот в Озургети ничего менять не стали. Как и в прошлом году елка украшена гирляндами, большими золотыми игрушками, а изюминки добавляют золотые то ли "кометы", то ли падающие звезды. В любом случае – органично и красиво.
© Ozurgeti City HallЕлка в Озургети
Елка в Озургети - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2024
Елка в Озургети
© Ozurgeti City Hall

Телави

В Телави руководство подошло креативно к украшению новогоднего символа, с учетом традиций региона. Так как в Кахети проходит ртвели (сбор урожая винограда), елку украсили гроздьями винограда, созданными из шаров разного диаметра.
© Telavi City HallЕлка в Телави
Елка в Телави - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2024
Елка в Телави
© Telavi City Hall

Казбеги

Уже давно заснеженная елка украшена в Казбеги. Множество игрушек спрятаны под снегом, но она не стала выглядеть менее привлекательной, наоборот, это только добавляет настоящего зимнего, новогоднего волшебства.
© Mtskheta-Mtianeti areaЕлка в Казбеги
Елка в Казбеги - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2024
Елка в Казбеги
© Mtskheta-Mtianeti area

Мцхета

Миниатюрная елочка украшает историческую столицу Грузии Мцхета. На верхушку красавицы повесили огромную звезду, которая приковывает к себе все внимание. Более лаконично украшена остальная часть елки – ее щедро обвили гирляндой и добавили звезды.
© Mtskheta-Mtianeti areaЕлка во Мцхета
Елка во Мцхета - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2024
Елка во Мцхета
© Mtskheta-Mtianeti area
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