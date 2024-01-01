https://sputnik-georgia.ru/20240101/zavershaem-etot-god-s-bolshoy-nadezhdoy---pozdravlenie-prezidenta-gruzii-285371195.html

Завершаем этот год с большой надеждой - поздравление президента Грузии

Завершаем этот год с большой надеждой - поздравление президента Грузии

По словам спикера, 2024 год население встречает в мирной Грузии, более уверенной и окрепшей 01.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-01T00:46+0400

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грузия

новости

общество

саломе зурабишвили

новый год 2024

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ТБИЛИСИ, 31 дек — Sputnik. Мы завершаем этот год с большой надеждой на то, что 2024 год будет еще более успешным, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем новогоднем обращении к населению страны. "Мы завершаем этот год с большой надеждой на то, что 2024 год будет еще более успешным, это также будет год нашего единства, когда мы поймем, что борьба идеи не означают борьбу друг с другом. Это то, чему нам нужно научиться в этот год выборов (который только начинается), чтобы мы могли сохранить единство", - заявила президент. Глава государства напомнила также о трагических событиях 2023 года - трагедии на курорте Шови и в Гурии, где жертвами схода оползней стали более 30 человек. Президент также поздравила население Грузии с присвоением статуса страны-кандидата ЕС, назвав это главным достижением уходящего года. "Я хочу поздравить вас с присвоением статуса, с настоящим открытием европейской дороги, что является достижением всего этого года", - подчеркнула Зурабишвили. Вместе с вашими семьями желаю, прежде всего, здоровья, счастья и успехов вам и стране, подчеркнула президент в конце своего выступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , новый год 2024