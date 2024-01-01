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Землетрясение произошло на востоке Турции
Землетрясение произошло на востоке Турции
Очаг землетрясения магнитудой 4,2 залегал на глубине 8,7 км 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T19:30+0400
2024-01-01T19:30+0400
2024-01-01T19:38+0400
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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано на востоке Турции в провинции Тунджели на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х (Твиттер).Подземные толчки зарегистрированы в районе Пюлюмюр в 16:28 по местному времени (17:28 по тбс). Очаг землетрясения залегал на глубине 8,7 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, происшествия, турция
Землетрясение произошло на востоке Турции
19:30 01.01.2024 (обновлено: 19:38 01.01.2024)
Очаг землетрясения магнитудой 4,2 залегал на глубине 8,7 км
ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано на востоке Турции в провинции Тунджели на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х (Твиттер).
Подземные толчки зарегистрированы в районе Пюлюмюр в 16:28 по местному времени (17:28 по тбс). Очаг землетрясения залегал на глубине 8,7 км.