https://sputnik-georgia.ru/20240101/zemletryasenie-proizoshlo-na-vostoke-turtsii-285381607.html

Землетрясение произошло на востоке Турции

Землетрясение произошло на востоке Турции

Очаг землетрясения магнитудой 4,2 залегал на глубине 8,7 км 01.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано на востоке Турции в провинции Тунджели на востоке страны, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х (Твиттер).Подземные толчки зарегистрированы в районе Пюлюмюр в 16:28 по местному времени (17:28 по тбс). Очаг землетрясения залегал на глубине 8,7 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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