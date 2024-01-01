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https://sputnik-georgia.ru/20240101/zvezdopad-kvadrantidy-2024-pik-aktivnosti-novogodnego-meteornogo-potoka-285380136.html
Звездопад Квадрантиды 2024: пик активности новогоднего метеорного потока
Звездопад Квадрантиды 2024: пик активности новогоднего метеорного потока
Первый звездопад в 2024 году прольется на Землю в первой декаде января – на пике активности метеорный поток Квадрантиды подарит землянам настоящее звездное шоу 01.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-01T16:51+0400
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Когда наступит пик активности звездопада Квадрантиды, новогоднего метеорного потока, читайте в Sputnik Грузия. Когда пик активности звездопада? Мощный звездопад Квадрантиды ежегодно можно наблюдать с 28 декабря по 12 января. Пика активности новогодний метеорный поток Квадрантиды достигнет в ночь с 3 на 4 января и подарит землянам до 120 метеоров в час – при ясном небе это 1-2 метеора в минуту. При наблюдении звездопада Квадрантиды, который могут увидеть жители Северного полушария, специалисты советуют запастись терпением, так как отличительная черта новогоднего метеорного потока – это большое количество слабых метеоров со средней скоростью. Наблюдать Квадрантиды лучше всего с полуночи и до рассвета – в этот период радиант метеорного потока окажется максимально высоко над восточным горизонтом. Название звездопада Квадрантиды произошло от созвездия Стенной Квадрант – в современной астрономии он не используется. В настоящее время радиант метеорного потока находится в созвездии Волопас под ручкой Ковша Большой Медведицы. Однако название звездопада не изменилось. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , общество
справки , общество

Звездопад Квадрантиды 2024: пик активности новогоднего метеорного потока

16:51 01.01.2024 (обновлено: 17:09 01.01.2024)
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкКомета NeoWise в небе над Адыгеей
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© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Первый звездопад в 2024 году прольется на Землю в первой декаде января – на пике активности метеорный поток Квадрантиды подарит землянам настоящее звездное шоу
Когда наступит пик активности звездопада Квадрантиды, новогоднего метеорного потока, читайте в Sputnik Грузия.

Когда пик активности звездопада?

Мощный звездопад Квадрантиды ежегодно можно наблюдать с 28 декабря по 12 января.
Пика активности новогодний метеорный поток Квадрантиды достигнет в ночь с 3 на 4 января и подарит землянам до 120 метеоров в час – при ясном небе это 1-2 метеора в минуту.
При наблюдении звездопада Квадрантиды, который могут увидеть жители Северного полушария, специалисты советуют запастись терпением, так как отличительная черта новогоднего метеорного потока – это большое количество слабых метеоров со средней скоростью.
Наблюдать Квадрантиды лучше всего с полуночи и до рассвета – в этот период радиант метеорного потока окажется максимально высоко над восточным горизонтом.
Название звездопада Квадрантиды произошло от созвездия Стенной Квадрант – в современной астрономии он не используется. В настоящее время радиант метеорного потока находится в созвездии Волопас под ручкой Ковша Большой Медведицы. Однако название звездопада не изменилось.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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