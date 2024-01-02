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"Вне времени": календарь Pirelli на 2024 год
"Вне времени": календарь Pirelli на 2024 год
Опубликован календарь Pirelli на 2024 год под заголовком "Вне времени". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с юбилейного 50-го выпуска 02.01.2024, Sputnik Грузия
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С названием и темой "Вне времени" вышел 50-й выпуск знаменитого календаря Pirelli на 2024 год, отличающийся традиционным гламуром и изюминкой. При создании проекта ганский фотограф Принц Гайази ориентировался на собственное представление о западноафриканском сообществе и вспомнил, кто вдохновлял его на протяжении всей карьеры.В качестве моделей Гайази отбирал лидеров из мира искусства и спорта, а также членов королевской семьи из своей родной Ганы.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, шоу-бизнес, мода
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, шоу-бизнес, мода

"Вне времени": календарь Pirelli на 2024 год

10:11 02.01.2024
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Опубликован календарь Pirelli на 2024 год под заголовком "Вне времени". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с юбилейного 50-го выпуска
С названием и темой "Вне времени" вышел 50-й выпуск знаменитого календаря Pirelli на 2024 год, отличающийся традиционным гламуром и изюминкой.
При создании проекта ганский фотограф Принц Гайази ориентировался на собственное представление о западноафриканском сообществе и вспомнил, кто вдохновлял его на протяжении всей карьеры.
В качестве моделей Гайази отбирал лидеров из мира искусства и спорта, а также членов королевской семьи из своей родной Ганы.
© photo : Prince Gyasi/Pirelli Calendar 2024

В календаре представлены как люди, которыми Гайази восхищался в детстве, так и новые источники вдохновения.

В календаре представлены как люди, которыми Гайази восхищался в детстве, так и новые источники вдохновения. - Sputnik Грузия
1/15
© photo : Prince Gyasi/Pirelli Calendar 2024

В календаре представлены как люди, которыми Гайази восхищался в детстве, так и новые источники вдохновения.

© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

Супермодель Наоми Кэмпбелл во время съемок в календаре остановила время.

Супермодель Наоми Кэмпбелл во время съемок в календаре остановила время. - Sputnik Грузия
2/15
© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

Супермодель Наоми Кэмпбелл во время съемок в календаре остановила время.

© photo : Prince Gyasi/Pirelli Calendar 2024

Фотограф использовал большую студийную установку, но окончательные изображения получили дополнительную цифровую обработку.

Фотограф использовал большую студийную установку, но окончательные изображения получили дополнительную цифровую обработку. - Sputnik Грузия
3/15
© photo : Prince Gyasi/Pirelli Calendar 2024

Фотограф использовал большую студийную установку, но окончательные изображения получили дополнительную цифровую обработку.

© photo : Prince Gyasi/Pirelli Calendar 2024

В проекте принимали участие писательница Марго Ли Шеттерли и поэтесса Аманда Горман.

В проекте принимали участие писательница Марго Ли Шеттерли и поэтесса Аманда Горман. - Sputnik Грузия
4/15
© photo : Prince Gyasi/Pirelli Calendar 2024

В проекте принимали участие писательница Марго Ли Шеттерли и поэтесса Аманда Горман.

© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

А также нигерийская певица Тива Савадж.

А также нигерийская певица Тива Савадж. - Sputnik Грузия
5/15
© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

А также нигерийская певица Тива Савадж.

© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

Его Величество Отумфуо Осей Туту II в календаре Pirelli на 2024 год "Вне времени".

Его Величество Отумфуо Осей Туту II в календаре Pirelli на 2024 год &quot;Вне времени&quot;. - Sputnik Грузия
6/15
© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

Его Величество Отумфуо Осей Туту II в календаре Pirelli на 2024 год "Вне времени".

© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

Став первым чернокожим и первым африканским фотографом за всю долгую и легендарную историю календаря Pirelli, Гайази стремится проложить путь для других.

Став первым чернокожим и первым африканским фотографом за всю долгую и легендарную историю календаря Pirelli, Гайази стремится проложить путь для других. - Sputnik Грузия
7/15
© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

Став первым чернокожим и первым африканским фотографом за всю долгую и легендарную историю календаря Pirelli, Гайази стремится проложить путь для других.

© photo : Prince Gyasi/Pirelli Calendar 2024

Художник сформулировал манифест, посвященный "тем, кто неподвластен времени", и тем, кто всегда стремился вдохновлять и побуждать молодых к учебе и творчеству.

Художник сформулировал манифест, посвященный &quot;тем, кто неподвластен времени&quot;, и тем, кто всегда стремился вдохновлять и побуждать молодых к учебе и творчеству. - Sputnik Грузия
8/15
© photo : Prince Gyasi/Pirelli Calendar 2024

Художник сформулировал манифест, посвященный "тем, кто неподвластен времени", и тем, кто всегда стремился вдохновлять и побуждать молодых к учебе и творчеству.

© photo : Prince Gyasi/Pirelli Calendar 2024

Гайази работает с ярким цветом и резким контрастом, помещая рядом синие, красные и розовые цвета.

Гайази работает с ярким цветом и резким контрастом, помещая рядом синие, красные и розовые цвета. - Sputnik Грузия
9/15
© photo : Prince Gyasi/Pirelli Calendar 2024

Гайази работает с ярким цветом и резким контрастом, помещая рядом синие, красные и розовые цвета.

© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

Эта смелая эстетика формирует сверхкрасочную реальность.

Эта смелая эстетика формирует сверхкрасочную реальность. - Sputnik Грузия
10/15
© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

Эта смелая эстетика формирует сверхкрасочную реальность.

© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

Фотограф Принц Гайази во время съемки для в календаря Pirelli.

Фотограф Принц Гайази во время съемки для в календаря Pirelli. - Sputnik Грузия
11/15
© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

Фотограф Принц Гайази во время съемки для в календаря Pirelli.

© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

История скандального издания началась в 1962 году, когда сотрудникам отдела маркетинга компании Pirelli Ltd пришла идея о создании настенного подарочного календаря.

История скандального издания началась в 1962 году, когда сотрудникам отдела маркетинга компании Pirelli Ltd пришла идея о создании настенного подарочного календаря. - Sputnik Грузия
12/15
© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

История скандального издания началась в 1962 году, когда сотрудникам отдела маркетинга компании Pirelli Ltd пришла идея о создании настенного подарочного календаря.

© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

Спустя два года в честь открытия в Великобритании филиала компании был выпущен первый номер календаря. Успех был феноменальным! После этого руководство компании приняло решение о его ежегодном издании.

Спустя два года в честь открытия в Великобритании филиала компании был выпущен первый номер календаря. Успех был феноменальным! После этого руководство компании приняло решение о его ежегодном издании. - Sputnik Грузия
13/15
© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

Спустя два года в честь открытия в Великобритании филиала компании был выпущен первый номер календаря. Успех был феноменальным! После этого руководство компании приняло решение о его ежегодном издании.

© photo : Prince Gyasi/Pirelli Calendar 2024

Несмотря на огромную популярность, календарь Pirelli выходит небольшим тиражом, в основном его презентуют избранному кругу лиц.

Несмотря на огромную популярность, календарь Pirelli выходит небольшим тиражом, в основном его презентуют избранному кругу лиц. - Sputnik Грузия
14/15
© photo : Prince Gyasi/Pirelli Calendar 2024

Несмотря на огромную популярность, календарь Pirelli выходит небольшим тиражом, в основном его презентуют избранному кругу лиц.

© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

Обладателем календаря, конечно, может стать любой желающий. Правда, заплатить за него придется кругленькую сумму.

Обладателем календаря, конечно, может стать любой желающий. Правда, заплатить за него придется кругленькую сумму. - Sputnik Грузия
15/15
© photo : Alessandro Scotti/Pirelli Calendar 2024

Обладателем календаря, конечно, может стать любой желающий. Правда, заплатить за него придется кругленькую сумму.

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