"Вне времени": календарь Pirelli на 2024 год
В календаре представлены как люди, которыми Гайази восхищался в детстве, так и новые источники вдохновения.
В календаре представлены как люди, которыми Гайази восхищался в детстве, так и новые источники вдохновения.
Супермодель Наоми Кэмпбелл во время съемок в календаре остановила время.
Супермодель Наоми Кэмпбелл во время съемок в календаре остановила время.
Фотограф использовал большую студийную установку, но окончательные изображения получили дополнительную цифровую обработку.
Фотограф использовал большую студийную установку, но окончательные изображения получили дополнительную цифровую обработку.
В проекте принимали участие писательница Марго Ли Шеттерли и поэтесса Аманда Горман.
В проекте принимали участие писательница Марго Ли Шеттерли и поэтесса Аманда Горман.
А также нигерийская певица Тива Савадж.
Его Величество Отумфуо Осей Туту II в календаре Pirelli на 2024 год "Вне времени".
Его Величество Отумфуо Осей Туту II в календаре Pirelli на 2024 год "Вне времени".
Став первым чернокожим и первым африканским фотографом за всю долгую и легендарную историю календаря Pirelli, Гайази стремится проложить путь для других.
Став первым чернокожим и первым африканским фотографом за всю долгую и легендарную историю календаря Pirelli, Гайази стремится проложить путь для других.
Художник сформулировал манифест, посвященный "тем, кто неподвластен времени", и тем, кто всегда стремился вдохновлять и побуждать молодых к учебе и творчеству.
Художник сформулировал манифест, посвященный "тем, кто неподвластен времени", и тем, кто всегда стремился вдохновлять и побуждать молодых к учебе и творчеству.
Гайази работает с ярким цветом и резким контрастом, помещая рядом синие, красные и розовые цвета.
Гайази работает с ярким цветом и резким контрастом, помещая рядом синие, красные и розовые цвета.
Эта смелая эстетика формирует сверхкрасочную реальность.
Эта смелая эстетика формирует сверхкрасочную реальность.
Фотограф Принц Гайази во время съемки для в календаря Pirelli.
Фотограф Принц Гайази во время съемки для в календаря Pirelli.
История скандального издания началась в 1962 году, когда сотрудникам отдела маркетинга компании Pirelli Ltd пришла идея о создании настенного подарочного календаря.
История скандального издания началась в 1962 году, когда сотрудникам отдела маркетинга компании Pirelli Ltd пришла идея о создании настенного подарочного календаря.
Спустя два года в честь открытия в Великобритании филиала компании был выпущен первый номер календаря. Успех был феноменальным! После этого руководство компании приняло решение о его ежегодном издании.
Спустя два года в честь открытия в Великобритании филиала компании был выпущен первый номер календаря. Успех был феноменальным! После этого руководство компании приняло решение о его ежегодном издании.
Несмотря на огромную популярность, календарь Pirelli выходит небольшим тиражом, в основном его презентуют избранному кругу лиц.
Несмотря на огромную популярность, календарь Pirelli выходит небольшим тиражом, в основном его презентуют избранному кругу лиц.
Обладателем календаря, конечно, может стать любой желающий. Правда, заплатить за него придется кругленькую сумму.
Обладателем календаря, конечно, может стать любой желающий. Правда, заплатить за него придется кругленькую сумму.