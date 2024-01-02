https://sputnik-georgia.ru/20240102/285268660.html

"Вне времени": календарь Pirelli на 2024 год

"Вне времени": календарь Pirelli на 2024 год

Опубликован календарь Pirelli на 2024 год под заголовком "Вне времени". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с юбилейного 50-го выпуска 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T10:11+0400

2024-01-02T10:11+0400

2024-01-02T10:11+0400

мультимедиа

фотоленты

новости в фотографиях

в мире

шоу-бизнес

мода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1b/285268841_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_07c5a10422c7daadd9ea765272c1370f.jpg

С названием и темой "Вне времени" вышел 50-й выпуск знаменитого календаря Pirelli на 2024 год, отличающийся традиционным гламуром и изюминкой. При создании проекта ганский фотограф Принц Гайази ориентировался на собственное представление о западноафриканском сообществе и вспомнил, кто вдохновлял его на протяжении всей карьеры.В качестве моделей Гайази отбирал лидеров из мира искусства и спорта, а также членов королевской семьи из своей родной Ганы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, шоу-бизнес, мода