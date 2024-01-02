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"Черные лебеди" в энергетике и новые санкции – прогноз экономиста Демидова на 2024 год
"Черные лебеди" в энергетике и новые санкции – прогноз экономиста Демидова на 2024 год
В 2024 году Запад может начать использовать политические рычаги, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка строительства АЭС 02.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-02T15:39+0400
2024-01-02T15:39+0400
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Такой прогноз дал эксперт нефтегазовой практики компании "Яков и Партнёры" Владимир Демидов в интервью "Sputnik на русском". Чего еще ждать России и миру в наступающем году? Какие события могут стать "черными лебедями" для рынков энергоресурсов? Как изменятся цены на нефть и газ? И сможет ли Евросоюз ввести новые санкции против России? Не пропустите интервью.
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мультимедиа, экономика, в мире, россия, видео, энергетика, видео
мультимедиа, экономика, в мире, россия, видео, энергетика, видео
"Черные лебеди" в энергетике и новые санкции – прогноз экономиста Демидова на 2024 год
В 2024 году Запад может начать использовать политические рычаги, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка строительства АЭС
Такой прогноз дал эксперт нефтегазовой практики компании "Яков и Партнёры" Владимир Демидов в интервью "Sputnik на русском".
Чего еще ждать России и миру в наступающем году? Какие события могут стать "черными лебедями" для рынков энергоресурсов? Как изменятся цены на нефть и газ? И сможет ли Евросоюз ввести новые санкции против России?