https://sputnik-georgia.ru/20240102/chernye-lebedi-v-energetike-i-novye-sanktsii--prognoz-ekonomista-demidova-na-2024-god-285389588.html

"Черные лебеди" в энергетике и новые санкции – прогноз экономиста Демидова на 2024 год

"Черные лебеди" в энергетике и новые санкции – прогноз экономиста Демидова на 2024 год

В 2024 году Запад может начать использовать политические рычаги, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка строительства АЭС 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T15:39+0400

2024-01-02T15:39+0400

2024-01-02T15:39+0400

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Такой прогноз дал эксперт нефтегазовой практики компании "Яков и Партнёры" Владимир Демидов в интервью "Sputnik на русском". Чего еще ждать России и миру в наступающем году? Какие события могут стать "черными лебедями" для рынков энергоресурсов? Как изменятся цены на нефть и газ? И сможет ли Евросоюз ввести новые санкции против России? Не пропустите интервью.

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2024

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