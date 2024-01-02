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ДТП на востоке Грузии – среди пострадавших восьмилетний ребенок
ДТП на востоке Грузии – среди пострадавших восьмилетний ребенок
У нескольких пациентов открытые переломы, травмы головного мозга, вероятно, некоторым из них понадобится хирургическое вмешательство 02.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-02T21:33+0400
2024-01-02T21:33+0400
2024-01-02T22:28+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Шесть человек пострадало в результате ДТП у села Манави в районе Сагареджо (регион Кахети), среди пострадавших ребенок до восьми лет, сообщает Первый канал. По информации СМИ, столкнулись два легковых автомобиля. Все шестеро пострадавших были доставлены в клинику Geo Hospitals, одному из них предстоит неотложная операция. По его словам, у нескольких пациентов открытые переломы, травмы головного мозга. Вероятно, некоторым из них понадобится хирургическое вмешательство. На месте аварии работает полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, кахети, сагареджо, дтп
новости, грузия, происшествия, кахети, сагареджо, дтп
ДТП на востоке Грузии – среди пострадавших восьмилетний ребенок
21:33 02.01.2024 (обновлено: 22:28 02.01.2024)
У нескольких пациентов открытые переломы, травмы головного мозга, вероятно, некоторым из них понадобится хирургическое вмешательство
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Шесть человек пострадало в результате ДТП у села Манави в районе Сагареджо (регион Кахети), среди пострадавших ребенок до восьми лет, сообщает Первый канал.
По информации СМИ, столкнулись два легковых автомобиля. Все шестеро пострадавших были доставлены в клинику Geo Hospitals, одному из них предстоит неотложная операция.
"В результате дорожно-транспортного происшествия в клинику Geo Hospitals поступили шесть пациентов, в том числе один несовершеннолетний – ребенок до восьми лет. Один из пациентов уже находится в операционной, у него травма живота, ему предстоит экстренная операция", – рассказал директор клиники Сулхан Самхарадзе.
По его словам, у нескольких пациентов открытые переломы, травмы головного мозга. Вероятно, некоторым из них понадобится хирургическое вмешательство.
На месте аварии работает полиция.