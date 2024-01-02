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ДТП на востоке Грузии – среди пострадавших восьмилетний ребенок

ДТП на востоке Грузии – среди пострадавших восьмилетний ребенок

У нескольких пациентов открытые переломы, травмы головного мозга, вероятно, некоторым из них понадобится хирургическое вмешательство 02.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Шесть человек пострадало в результате ДТП у села Манави в районе Сагареджо (регион Кахети), среди пострадавших ребенок до восьми лет, сообщает Первый канал. По информации СМИ, столкнулись два легковых автомобиля. Все шестеро пострадавших были доставлены в клинику Geo Hospitals, одному из них предстоит неотложная операция. По его словам, у нескольких пациентов открытые переломы, травмы головного мозга. Вероятно, некоторым из них понадобится хирургическое вмешательство. На месте аварии работает полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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