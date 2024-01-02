https://sputnik-georgia.ru/20240102/feyerverki-nad-tbilisi-stolitsa-gruzii-v-novogodnyuyu-noch---foto-285403027.html

Фейерверки над Тбилиси: столица Грузии в новогоднюю ночь – фото

Фейерверки над Тбилиси: столица Грузии в новогоднюю ночь – фото

Тысячи фейерверков украсили небо над столицей Грузии в новогоднюю ночь. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как Тбилиси встретил новый 2024 год 02.01.2024, Sputnik Грузия

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Эти снимки были сделаны с территории у крепости Нарикала. В последние годы сюда поднимается все больше людей, чтобы увидеть столицу Грузии в новогодних огнях.

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