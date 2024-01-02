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https://sputnik-georgia.ru/20240102/feyerverki-nad-tbilisi-stolitsa-gruzii-v-novogodnyuyu-noch---foto-285403027.html
Фейерверки над Тбилиси: столица Грузии в новогоднюю ночь – фото
Фейерверки над Тбилиси: столица Грузии в новогоднюю ночь – фото
Тысячи фейерверков украсили небо над столицей Грузии в новогоднюю ночь. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как Тбилиси встретил новый 2024 год 02.01.2024, Sputnik Грузия
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Эти снимки были сделаны с территории у крепости Нарикала. В последние годы сюда поднимается все больше людей, чтобы увидеть столицу Грузии в новогодних огнях.
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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, тбилиси, фото
фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, тбилиси, фото

Фейерверки над Тбилиси: столица Грузии в новогоднюю ночь – фото

17:16 02.01.2024 (обновлено: 17:34 02.01.2024)
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Тысячи фейерверков украсили небо над столицей Грузии в новогоднюю ночь. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как Тбилиси встретил новый 2024 год
Эти снимки были сделаны с территории у крепости Нарикала. В последние годы сюда поднимается все больше людей, чтобы увидеть столицу Грузии в новогодних огнях.
© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядел Тбилиси в новогоднюю ночь.

Так выглядел Тбилиси в новогоднюю ночь. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так выглядел Тбилиси в новогоднюю ночь.

© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи фейерверков украсили небо над Тбилиси уже минут за десять до наступления Нового года.

Тысячи фейерверков украсили небо над Тбилиси уже минут за десять до наступления Нового года. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи фейерверков украсили небо над Тбилиси уже минут за десять до наступления Нового года.

© photo: Sputnik / Stringer

Люди не пожалели салютов, чтобы отметить наступление Нового 2024 года.

Люди не пожалели салютов, чтобы отметить наступление Нового 2024 года. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Люди не пожалели салютов, чтобы отметить наступление Нового 2024 года.

© photo: Sputnik / Stringer

Фейерверки запускали в небо на протяжении более чем 20 минут.

Фейерверки запускали в небо на протяжении более чем 20 минут. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Фейерверки запускали в небо на протяжении более чем 20 минут.

© photo: Sputnik / Stringer

С территории у крепости Нарикала открывался панорамный вид на Тбилиси.

С территории у крепости Нарикала открывался панорамный вид на Тбилиси. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

С территории у крепости Нарикала открывался панорамный вид на Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Отсюда весь город был виден, как на ладони.

Отсюда весь город был виден, как на ладони. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Отсюда весь город был виден, как на ладони.

© photo: Sputnik / Stringer

С Нарикала можно было увидеть практически все районы города.

С Нарикала можно было увидеть практически все районы города. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

С Нарикала можно было увидеть практически все районы города.

© photo: Sputnik / Stringer

Да и такое зрелище можно увидеть только раз в году!

Да и такое зрелище можно увидеть только раз в году! - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Да и такое зрелище можно увидеть только раз в году!

© photo: Sputnik / Stringer

По решению властей Тбилиси в новогоднюю ночь канатка парк Рике – Нарикала работала до трех часов ночи.

По решению властей Тбилиси в новогоднюю ночь канатка парк Рике – Нарикала работала до трех часов ночи. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

По решению властей Тбилиси в новогоднюю ночь канатка парк Рике – Нарикала работала до трех часов ночи.

© photo: Sputnik / Stringer

Перед канаткой была очередь из сотен людей. Все они хотели подняться на крепость, чтобы с нее увидеть город в момент наступления Нового года.

Перед канаткой была очередь из сотен людей. Все они хотели подняться на крепость, чтобы с нее увидеть город в момент наступления Нового года. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Перед канаткой была очередь из сотен людей. Все они хотели подняться на крепость, чтобы с нее увидеть город в момент наступления Нового года.

© photo: Sputnik / Stringer

Люди радовались и веселились, отмечая Новый год.

Люди радовались и веселились, отмечая Новый год. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Люди радовались и веселились, отмечая Новый год.

© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, на Нарикала было проще всего подняться пешком. Ведь еще часть жителей и гостей столицы пыталась подняться к крепости на машинах, но это было непросто.

Кстати, на Нарикала было проще всего подняться пешком. Ведь еще часть жителей и гостей столицы пыталась подняться к крепости на машинах, но это было непросто. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Кстати, на Нарикала было проще всего подняться пешком. Ведь еще часть жителей и гостей столицы пыталась подняться к крепости на машинах, но это было непросто.

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