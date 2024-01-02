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Фейерверки над Тбилиси: столица Грузии в новогоднюю ночь – фото
Фейерверки над Тбилиси: столица Грузии в новогоднюю ночь – фото
Тысячи фейерверков украсили небо над столицей Грузии в новогоднюю ночь. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как Тбилиси встретил новый 2024 год 02.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-02T17:16+0400
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Эти снимки были сделаны с территории у крепости Нарикала. В последние годы сюда поднимается все больше людей, чтобы увидеть столицу Грузии в новогодних огнях.
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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, тбилиси, фото
фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, новый год, тбилиси, фото
Фейерверки над Тбилиси: столица Грузии в новогоднюю ночь – фото
17:16 02.01.2024 (обновлено: 17:34 02.01.2024)
Тысячи фейерверков украсили небо над столицей Грузии в новогоднюю ночь. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как Тбилиси встретил новый 2024 год
Эти снимки были сделаны с территории у крепости Нарикала. В последние годы сюда поднимается все больше людей, чтобы увидеть столицу Грузии в новогодних огнях.
© photo: Sputnik / Stringer
Так выглядел Тбилиси в новогоднюю ночь.
Так выглядел Тбилиси в новогоднюю ночь.
© photo: Sputnik / Stringer
Тысячи фейерверков украсили небо над Тбилиси уже минут за десять до наступления Нового года.
Тысячи фейерверков украсили небо над Тбилиси уже минут за десять до наступления Нового года.
© photo: Sputnik / Stringer
Люди не пожалели салютов, чтобы отметить наступление Нового 2024 года.
Люди не пожалели салютов, чтобы отметить наступление Нового 2024 года.
© photo: Sputnik / Stringer
Фейерверки запускали в небо на протяжении более чем 20 минут.
Фейерверки запускали в небо на протяжении более чем 20 минут.
© photo: Sputnik / Stringer
С территории у крепости Нарикала открывался панорамный вид на Тбилиси.
С территории у крепости Нарикала открывался панорамный вид на Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
Отсюда весь город был виден, как на ладони.
Отсюда весь город был виден, как на ладони.
© photo: Sputnik / Stringer
С Нарикала можно было увидеть практически все районы города.
С Нарикала можно было увидеть практически все районы города.
© photo: Sputnik / Stringer
Да и такое зрелище можно увидеть только раз в году!
Да и такое зрелище можно увидеть только раз в году!
© photo: Sputnik / Stringer
По решению властей Тбилиси в новогоднюю ночь канатка парк Рике – Нарикала работала до трех часов ночи.
По решению властей Тбилиси в новогоднюю ночь канатка парк Рике – Нарикала работала до трех часов ночи.
© photo: Sputnik / Stringer
Перед канаткой была очередь из сотен людей. Все они хотели подняться на крепость, чтобы с нее увидеть город в момент наступления Нового года.
Перед канаткой была очередь из сотен людей. Все они хотели подняться на крепость, чтобы с нее увидеть город в момент наступления Нового года.
© photo: Sputnik / Stringer
Люди радовались и веселились, отмечая Новый год.
Люди радовались и веселились, отмечая Новый год.
© photo: Sputnik / Stringer
Кстати, на Нарикала было проще всего подняться пешком. Ведь еще часть жителей и гостей столицы пыталась подняться к крепости на машинах, но это было непросто.
Кстати, на Нарикала было проще всего подняться пешком. Ведь еще часть жителей и гостей столицы пыталась подняться к крепости на машинах, но это было непросто.