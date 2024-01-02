https://sputnik-georgia.ru/20240102/kakogo-chisla-otmechayut-obrezanie-gospodne-2024-tserkovnyy-kalendar-285406413.html

Какого числа отмечают Обрезание Господне 2024? Церковный календарь

Какого числа отмечают Обрезание Господне 2024? Церковный календарь

Обрезание Господне – один из главных праздников православного церковного календаря, который посвящен евангельскому преданию о том, как Спаситель на восьмой... 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T19:36+0400

2024-01-02T19:36+0400

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Какого числа отмечают Обрезание Господне в 2024-м по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Обрезание Господне По ветхозаветному закону Спаситель на восьмой день после рождения прошел обряд обрезания. Богомладенца при совершении обряда назвали Иисус – это имя назвал Деве Марии архангел Гавриил в день Благовещения. Обряд обрезания у многих народов существовал в качестве посвящения Божеству. Евреи установили этот многовековой обряд для всех младенцев-мальчиков в знак завета Бога с праотцом Авраамом и его потомками. Обряд обрезания по правилам проводили на восьмой день, когда новорожденный окрепнет. С крещения начинается полноценная жизнь христианина, а обрезание в ветхозаветной Церкви было чем-то подобным. Спаситель пришел к людям, чтобы установить Новый Закон и Новую Церковь, а чтобы ему поверили, он должен был соблюсти Ветхий Закон. Церковный календарь Дата празднования Обрезания Господня в церковном календаре неизменна – православные отмечают праздник ежегодно 14 января. Праздник Обрезания Господне – один из древних. Первые сведения о торжестве относятся к IV веку, примерно в то время, когда христиане начали отдельно отмечать Рождество Христово. В Обрезание Господне церковь напоминает, что и Пресвятая Богоматерь, и святой Иосиф были истинными евреями, которые почитали Тору. В праздник также вспоминают, что как и сам Иисус, так и его ученики, первые христиане были евреями, строго соблюдающими еврейский закон. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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