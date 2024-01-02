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Особенности современной торговли
Особенности современной торговли
Многим наверняка знакома ситуация, когда в соцсетях и на сайтах публикуются объявления о продаже без указания цены. А продавцы в ответ на десятки и сотни... 02.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-02T17:25+0400
2024-01-02T17:25+0400
2024-01-02T17:35+0400
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торговля
экономика
грузия
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С каждым днем таких объявлений в соцсетях все больше. То ли людей не хотят пугать ценами, то ли это делается для привлечения клиентов. Кажется, что теперь даже на рынках, спросив цену, можно получить в ответ: "Ответили в личном сообщении!"
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торговля, экономика, грузия
торговля, экономика, грузия
Особенности современной торговли
17:25 02.01.2024 (обновлено: 17:35 02.01.2024)
Многим наверняка знакома ситуация, когда в соцсетях и на сайтах публикуются объявления о продаже без указания цены. А продавцы в ответ на десятки и сотни вопросов пишут: "Написали в личку!"
С каждым днем таких объявлений в соцсетях все больше. То ли людей не хотят пугать ценами, то ли это делается для привлечения клиентов. Кажется, что теперь даже на рынках, спросив цену, можно получить в ответ: "Ответили в личном сообщении!"