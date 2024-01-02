https://sputnik-georgia.ru/20240102/osobennosti-sovremennoy-torgovli-285404771.html

Особенности современной торговли

Особенности современной торговли

Многим наверняка знакома ситуация, когда в соцсетях и на сайтах публикуются объявления о продаже без указания цены. А продавцы в ответ на десятки и сотни... 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T17:25+0400

2024-01-02T17:25+0400

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С каждым днем таких объявлений в соцсетях все больше. То ли людей не хотят пугать ценами, то ли это делается для привлечения клиентов. Кажется, что теперь даже на рынках, спросив цену, можно получить в ответ: "Ответили в личном сообщении!"

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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торговля, экономика, грузия