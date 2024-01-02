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Первый в Грузии младенец 2024 года родился в Батуми
Первый в Грузии младенец 2024 года родился в Батуми
Согласно информации врачей, мать и младенец чувствуют себя хорошо 02.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-02T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Первый младенец этого года родился в Батуми, сообщает Батумский медицинский центр. Малыш родился 1 января. Согласно информации врачей, мать и младенец чувствуют себя хорошо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, батуми, новый год 2024
грузия, новости, общество, батуми, новый год 2024
Первый в Грузии младенец 2024 года родился в Батуми
16:13 02.01.2024 (обновлено: 16:47 02.01.2024)
Согласно информации врачей, мать и младенец чувствуют себя хорошо
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Первый младенец этого года родился в Батуми, сообщает Батумский медицинский центр.
"Этот маленький мальчик – сын моей сестры Саломе. Звездный мальчик с самого рождения стал известным. Хочу пожелать ему беззаботного детства и удивительно красивого будущего. Пусть в течение всей жизни приносил всегда такой праздник", – написала в соцсети тетя малыша Теона Мосидзе.
Согласно информации врачей, мать и младенец чувствуют себя хорошо.