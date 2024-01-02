https://sputnik-georgia.ru/20240102/pervyy-v-gruzii-mladenets-2024-goda-rodilsya-v-batumi-285396538.html

Первый в Грузии младенец 2024 года родился в Батуми

Первый в Грузии младенец 2024 года родился в Батуми

Согласно информации врачей, мать и младенец чувствуют себя хорошо 02.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Первый младенец этого года родился в Батуми, сообщает Батумский медицинский центр. Малыш родился 1 января. Согласно информации врачей, мать и младенец чувствуют себя хорошо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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