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https://sputnik-georgia.ru/20240102/pozhar-voznik-pri-posadke-samoleta-v-aeroportu-tokio-285391738.html
Пожар возник при посадке самолета в аэропорту Токио
Пожар возник при посадке самолета в аэропорту Токио
Японская береговая охрана подтвердила столкновение ее военно-транспортного самолета с пассажирским авиалайнером компании Jal при посадке в Токио 02.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-02T14:48+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, сообщил телеканал NHK.Как сообщили представители авиаперевозчика, на борту находились 367 человек, всех их благополучно удалось эвакуировать с горящего лайнера. Самолет выгорел полностью.Причиной инцидента стало столкновение пассажирского борта с военно-транспортным самолетом японской береговой охраны. Это подтвердили в самой береговой охране.По информации телеканала NHK, на борту, принадлежащем береговой охране Японии, находились шесть человек. Лишь один из них был эвакуирован. Судьба пятерых оставшихся человек пока неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, происшествия, токио
в мире, новости, происшествия, токио

Пожар возник при посадке самолета в аэропорту Токио

14:48 02.01.2024 (обновлено: 15:33 02.01.2024)
© AFP 2024 / RICHARD A. BROOKSСамолет загорелся при посадке в аэропорту Токио
Самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио - Sputnik Грузия, 1920, 02.01.2024
© AFP 2024 / RICHARD A. BROOKS
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Японская береговая охрана подтвердила столкновение ее военно-транспортного самолета с пассажирским авиалайнером компании Jal при посадке в Токио
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, сообщил телеканал NHK.
© AFP 2024 / JIJI PRESSСамолет загорелся при посадке в аэропорту Токио
Самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио - Sputnik Грузия, 1920, 02.01.2024
Самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио
© AFP 2024 / JIJI PRESS
Как сообщили представители авиаперевозчика, на борту находились 367 человек, всех их благополучно удалось эвакуировать с горящего лайнера. Самолет выгорел полностью.
Причиной инцидента стало столкновение пассажирского борта с военно-транспортным самолетом японской береговой охраны. Это подтвердили в самой береговой охране.
© AFP 2024 / JIJI PRESSСамолет загорелся при посадке в аэропорту Токио
Самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио - Sputnik Грузия, 1920, 02.01.2024
Самолет загорелся при посадке в аэропорту Токио
© AFP 2024 / JIJI PRESS
По информации телеканала NHK, на борту, принадлежащем береговой охране Японии, находились шесть человек. Лишь один из них был эвакуирован. Судьба пятерых оставшихся человек пока неизвестна.
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