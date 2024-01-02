https://sputnik-georgia.ru/20240102/pozhar-voznik-pri-posadke-samoleta-v-aeroportu-tokio-285391738.html
Пожар возник при посадке самолета в аэропорту Токио
Пожар возник при посадке самолета в аэропорту Токио
Японская береговая охрана подтвердила столкновение ее военно-транспортного самолета с пассажирским авиалайнером компании Jal при посадке в Токио 02.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-02T14:48+0400
2024-01-02T14:48+0400
2024-01-02T15:33+0400
в мире
новости
происшествия
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/02/285393325_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c29863ec54e260c12b7a9539276d797f.jpg
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, сообщил телеканал NHK.Как сообщили представители авиаперевозчика, на борту находились 367 человек, всех их благополучно удалось эвакуировать с горящего лайнера. Самолет выгорел полностью.Причиной инцидента стало столкновение пассажирского борта с военно-транспортным самолетом японской береговой охраны. Это подтвердили в самой береговой охране.По информации телеканала NHK, на борту, принадлежащем береговой охране Японии, находились шесть человек. Лишь один из них был эвакуирован. Судьба пятерых оставшихся человек пока неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
токио
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/02/285393325_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56a4b3e93133d62732d6b0e8b53f8b94.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, токио
в мире, новости, происшествия, токио
Пожар возник при посадке самолета в аэропорту Токио
14:48 02.01.2024 (обновлено: 15:33 02.01.2024)
Японская береговая охрана подтвердила столкновение ее военно-транспортного самолета с пассажирским авиалайнером компании Jal при посадке в Токио
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik.
Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, сообщил телеканал NHK
.
Как сообщили представители авиаперевозчика, на борту находились 367 человек, всех их благополучно удалось эвакуировать с горящего лайнера. Самолет выгорел полностью.
Причиной инцидента стало столкновение пассажирского борта с военно-транспортным самолетом японской береговой охраны. Это подтвердили в самой береговой охране.
По информации телеканала NHK, на борту, принадлежащем береговой охране Японии, находились шесть человек. Лишь один из них был эвакуирован. Судьба пятерых оставшихся человек пока неизвестна.