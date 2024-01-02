https://sputnik-georgia.ru/20240102/pozhar-voznik-pri-posadke-samoleta-v-aeroportu-tokio-285391738.html

Пожар возник при посадке самолета в аэропорту Токио

Пожар возник при посадке самолета в аэропорту Токио

Японская береговая охрана подтвердила столкновение ее военно-транспортного самолета с пассажирским авиалайнером компании Jal при посадке в Токио 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T14:48+0400

2024-01-02T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, сообщил телеканал NHK.Как сообщили представители авиаперевозчика, на борту находились 367 человек, всех их благополучно удалось эвакуировать с горящего лайнера. Самолет выгорел полностью.Причиной инцидента стало столкновение пассажирского борта с военно-транспортным самолетом японской береговой охраны. Это подтвердили в самой береговой охране.По информации телеканала NHK, на борту, принадлежащем береговой охране Японии, находились шесть человек. Лишь один из них был эвакуирован. Судьба пятерых оставшихся человек пока неизвестна.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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