https://sputnik-georgia.ru/20240102/razrusheniy-ne-bylo--gubernator-racha-lechkhumi-o-posledstviyakh-zemletryaseniya-285404902.html

Разрушений не было – губернатор Рача-Лечхуми о последствиях землетрясения

Разрушений не было – губернатор Рача-Лечхуми о последствиях землетрясения

Известно о повреждении дома в селе Жошха, однако дом ранее был поврежден в результате оползня, а владельцу была выдана компенсация, сообщил губернатор 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T18:03+0400

2024-01-02T18:03+0400

2024-01-02T18:03+0400

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землетрясения в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Землетрясение в Рача не вызвало никаких разрушений, согласно проверенным данным, заявил губернатор Рача-Лечхуми-Квемо Сванети Папуна Маргвелидзе. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в регионе Рача на западе Грузии в 260 километрах от Тбилиси. Эпицентр землетрясения, которое произошло 2 января в 16 километрах от гороада Амбролаури в 11:44 по тбилисскому времени, находился на глубине 13 километров. Эпицентр был зафиксирован недалеко от села Биджи. По информации губернатора, известно о повреждении дома в селе Жошха. Однако дом ранее был поврежден в результате оползня, а владельцу была выдана компенсация, соответственно, у него есть жилой дом. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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