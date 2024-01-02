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Турция закроет черноморские проливы для подаренных Украине минных тральщиков
Турция закроет черноморские проливы для подаренных Украине минных тральщиков
Турция закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины) в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах 02.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-02T18:40+0400
2024-01-02T18:40+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Администрация президента Турции заявила, что проинформировала союзников о закрытии своих проливов для минных тральщиков, подаренных Украине Великобританией.Отмечается, что "с 1936 года Турция беспристрастно и неукоснительно выполняет Конвенцию Монтрё и сохраняет непоколебимую решимость и принципиальную позицию на протяжении всей этой войны, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, турция, украина, великобритания, обострение ситуации вокруг украины
Турция закроет черноморские проливы для подаренных Украине минных тральщиков
18:40 02.01.2024 (обновлено: 18:49 02.01.2024)
Турция закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины) в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Администрация президента Турции заявила, что проинформировала союзников о закрытии своих проливов для минных тральщиков, подаренных Украине Великобританией.
"Утверждение некоторых СМИ о том, что "миноискателям, подаренным Украине Великобританией, было разрешено пройти через турецкие проливы в Черное море", не соответствует действительности. Турция закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины) в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах", – говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией.
Отмечается, что "с 1936 года Турция беспристрастно и неукоснительно выполняет Конвенцию Монтрё и сохраняет непоколебимую решимость и принципиальную позицию на протяжении всей этой войны, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море".