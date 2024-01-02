https://sputnik-georgia.ru/20240102/turtsiya-zakroet-chernomorskie-prolivy-dlya-podarennykh-ukraine-minnykh-tralschikov--285405539.html

Турция закроет черноморские проливы для подаренных Украине минных тральщиков

Турция закроет черноморские проливы для подаренных Украине минных тральщиков

Турция закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины) в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T18:40+0400

2024-01-02T18:40+0400

2024-01-02T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Администрация президента Турции заявила, что проинформировала союзников о закрытии своих проливов для минных тральщиков, подаренных Украине Великобританией.Отмечается, что "с 1936 года Турция беспристрастно и неукоснительно выполняет Конвенцию Монтрё и сохраняет непоколебимую решимость и принципиальную позицию на протяжении всей этой войны, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, турция, украина, великобритания, обострение ситуации вокруг украины