https://sputnik-georgia.ru/20240102/v-gruzii-povyshayut-zarplaty-uchitelyam-285409088.html
В Грузии повышают зарплаты учителям
В Грузии повышают зарплаты учителям
В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие... 02.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-02T23:34+0400
2024-01-02T23:34+0400
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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В 2024 году заработная плата педагогов в Грузии вырастет до 500 лари (порядка 190 долларов). Максимальное повышение ждет педагогов, работающих при полной загрузке. В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1745 лари (примерно 130-550 долларов). С сентября 2019 года всем учителям со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора повысили зарплату на 150 лари (около 55 долларов) и больше. Зарплату будут повышать и в последующие годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, зарплата, учителя, новый год 2024
грузия, новости, общество, зарплата, учителя, новый год 2024
В Грузии повышают зарплаты учителям
23:34 02.01.2024 (обновлено: 00:02 03.01.2024)
В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. В 2024 году заработная плата педагогов в Грузии вырастет до 500 лари (порядка 190 долларов). Максимальное повышение ждет педагогов, работающих при полной загрузке.
В Грузии школьные педагоги делятся на четыре категории: на первой ступени находятся педагоги-практики, на второй – старшие педагоги, на третьей – ведущие учителя, а на четвертой – учителя-менторы. В зависимости от статуса зарплата учителей колеблется от 400 до 1745 лари (примерно 130-550 долларов).
С сентября 2019 года всем учителям со статусом старшего педагога, ведущего педагога и педагога-ментора повысили зарплату на 150 лари (около 55 долларов) и больше. Зарплату будут повышать и в последующие годы.