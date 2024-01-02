https://sputnik-georgia.ru/20240102/verkhniy-lars-segodnya-proezda-ozhidayut-pochti-dve-tysyachi-gruzovikov-285384551.html

"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают почти две тысячи грузовиков

"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают почти две тысячи грузовиков

Из-за непогоды периодически вводятся ограничение на передвижение транспорта на т. н. Военно-Грузинской дороге 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T10:20+0400

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мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Порядка 1,9 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом открыто на дороге, ведущей к грузино-российской границе. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс был закрыт 22 декабря из-за высокой опасности схода лавин и открыто днем 29 декабря.Всего с российской стороны въезда в Грузию во вторник утром ожидают 1 863 грузовых автомобиля.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, россия, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге