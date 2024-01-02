https://sputnik-georgia.ru/20240102/zemletryasenie-proizoshlo-na-zapade-gruzii-285391474.html

Землетрясение произошло на западе Грузии

Землетрясение произошло на западе Грузии

Эпицентр землетрясения находился на глубине 13 километров 02.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-02T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в регионе Рача на западе Грузии в 260 километрах от Тбилиси, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло 2 января в 16 километрах от гороада Амбролаури в 12:44 по тбилисскому времени, находился на глубине 13 километров. Эпицентр был зафиксирован недалеко от села Биджи.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

амбролаури

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