https://sputnik-georgia.ru/20240102/zemletryasenie-proizoshlo-na-zapade-gruzii-285391474.html
Землетрясение произошло на западе Грузии
Землетрясение произошло на западе Грузии
Эпицентр землетрясения находился на глубине 13 километров 02.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-02T14:14+0400
2024-01-02T14:14+0400
2024-01-02T14:29+0400
грузия
новости
происшествия
амбролаури
землетрясения в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251765693_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_ea2e8a277d778af011258090208b20b2.jpg
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в регионе Рача на западе Грузии в 260 километрах от Тбилиси, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло 2 января в 16 километрах от гороада Амбролаури в 12:44 по тбилисскому времени, находился на глубине 13 километров. Эпицентр был зафиксирован недалеко от села Биджи.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
амбролаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/13/251765693_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_e3697fd638a735e97a4cfde84223e2c1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, амбролаури, землетрясения в грузии
грузия, новости, происшествия, амбролаури, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло на западе Грузии
14:14 02.01.2024 (обновлено: 14:29 02.01.2024)
Эпицентр землетрясения находился на глубине 13 километров
ТБИЛИСИ, 2 янв — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в регионе Рача на западе Грузии в 260 километрах от Тбилиси, сообщает
Национальный центр сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения, которое произошло 2 января в 16 километрах от гороада Амбролаури в 12:44 по тбилисскому времени, находился на глубине 13 километров. Эпицентр был зафиксирован недалеко от села Биджи.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.