https://sputnik-georgia.ru/20240103/2024-god-budet-neprostym-dlya-gruzii--ekspert-mgimo-285420399.html
2024 год будет непростым для Грузии – эксперт МГИМО
2024 год будет непростым для Грузии – эксперт МГИМО
Эксперт рассказал, что стоит ожидать в новом году во внутренней и внешней политике Грузии 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T18:10+0400
2024-01-03T18:10+0400
2024-01-03T18:10+0400
пресс-центр sputnik грузия
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николай силаев
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единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
грузия - евросоюз
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Новый 2024 год будет непростым для Грузии, так как в стране пройдут парламентские выборы, в ходе которых гражданам придется сделать судьбоносный для всего государства выбор, считает научный сотрудник Московского госинститута международных отношений (МГИМО) при МИД России Николай Силаев. Об этом он заявил в ходе видеомоста на тему "Грузино-российские отношения в 2023 году", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. О предстоящих выборах По словам Силаева, парламентские выборы в Грузии в этом году покажут, какую в итоге оценят власти граждане страны. Отвечая на вопрос, какова вероятность того, что население Грузии положительно относится к политике властей страны, Силаев подчеркнул, что "оценка грузинского народа очевидна". "Что предлагает "Грузинская мечта"? Они говорят, во всем мире кризис, давайте его переждем, ни с кем не вступая в конфликт. Что предлагает "Единое национальное движение"? Давайте присоединимся к вооруженному конфликту, займем определенную позицию, то есть вступим в войну. Если я был бы гражданином Грузии, то лично мой выбор был бы очевиден", – заявил Силаев. Об отношениях с Западом Ученый высказал мнение, что властям Грузии придется "грамотно лавировать" между экономическим сотрудничеством с Россией, которое дает стране "серьезные бенефиты", и в то же время не рассориться со своими западными партнерами. Что касается вступления Грузии в ЕС, то эксперт отметил, что такая возможность на данном этапе не рассматривается. Об отношениях с Россией Подводя итоги ушедшего года, Силаев заявил, что самыми яркими его событиями в грузино-российских отношениях были отмена визового режима для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, однако эксперт все равно воздержался называть эти события "прорывом" в непростых взаимоотношениях между двумя государствами. По словам ученого, большую роль сыграло то, что на фоне "острейшего противостояния России и Запада" взаимоотношения Грузии и России не испортились, а грузинские власти заняли "четкую и обоснованную позицию в отношении северного соседа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, николай силаев, мгимо, мид россии, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз, грузино-российские отношения, россия
грузия, новости, политика, николай силаев, мгимо, мид россии, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз, грузино-российские отношения, россия
2024 год будет непростым для Грузии – эксперт МГИМО
Эксперт рассказал, что стоит ожидать в новом году во внутренней и внешней политике Грузии
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Новый 2024 год будет непростым для Грузии, так как в стране пройдут парламентские выборы, в ходе которых гражданам придется сделать судьбоносный для всего государства выбор, считает научный сотрудник Московского госинститута международных отношений (МГИМО) при МИД России Николай Силаев.
Об этом он заявил в ходе видеомоста на тему "Грузино-российские отношения в 2023 году", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
По словам Силаева, парламентские выборы в Грузии в этом году покажут, какую в итоге оценят власти граждане страны.
"Грузию ждут парламентские выборы, которые, по-видимому, будут непростыми. В ходе выборов будет проверяться то, как избиратели оценивают прагматичную политику правящей партии "Грузинская мечта". На выборах будет острая политическая борьба", – подчеркнул эксперт.
Отвечая на вопрос, какова вероятность того, что население Грузии положительно относится к политике властей страны, Силаев подчеркнул, что "оценка грузинского народа очевидна".
"Что предлагает "Грузинская мечта"? Они говорят, во всем мире кризис, давайте его переждем, ни с кем не вступая в конфликт. Что предлагает "Единое национальное движение"? Давайте присоединимся к вооруженному конфликту, займем определенную позицию, то есть вступим в войну. Если я был бы гражданином Грузии, то лично мой выбор был бы очевиден", – заявил Силаев.
Ученый высказал мнение, что властям Грузии придется "грамотно лавировать" между экономическим сотрудничеством с Россией, которое дает стране "серьезные бенефиты", и в то же время не рассориться со своими западными партнерами.
"Ведь что показал конец этого года? Он показал, что позиция Грузии в вопросах взаимоотношений с Россией в конечном счете признается Западом. Тому подтверждение предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюх", – подчеркнул Силаев.
Что касается вступления Грузии в ЕС, то эксперт отметил, что такая возможность на данном этапе не рассматривается.
Подводя итоги ушедшего года, Силаев заявил, что самыми яркими его событиями в грузино-российских отношениях были отмена визового режима для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, однако эксперт все равно воздержался называть эти события "прорывом" в непростых взаимоотношениях между двумя государствами.
"Это те плоды, которые принесла политика нормализации отношений, к которой очень многие относились со скепсисом, потому что всем, что с одной стороны, что с другой, казалось, что ее недостаточно. Теперь мы можем сказать, что в ушедшем году она дала политические результаты", – заявил Силаев.
По словам ученого, большую роль сыграло то, что на фоне "острейшего противостояния России и Запада" взаимоотношения Грузии и России не испортились, а грузинские власти заняли "четкую и обоснованную позицию в отношении северного соседа".