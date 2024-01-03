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2024 год будет непростым для Грузии – эксперт МГИМО

2024 год будет непростым для Грузии – эксперт МГИМО

Эксперт рассказал, что стоит ожидать в новом году во внутренней и внешней политике Грузии 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T18:10+0400

2024-01-03T18:10+0400

2024-01-03T18:10+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Новый 2024 год будет непростым для Грузии, так как в стране пройдут парламентские выборы, в ходе которых гражданам придется сделать судьбоносный для всего государства выбор, считает научный сотрудник Московского госинститута международных отношений (МГИМО) при МИД России Николай Силаев. Об этом он заявил в ходе видеомоста на тему "Грузино-российские отношения в 2023 году", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. О предстоящих выборах По словам Силаева, парламентские выборы в Грузии в этом году покажут, какую в итоге оценят власти граждане страны. Отвечая на вопрос, какова вероятность того, что население Грузии положительно относится к политике властей страны, Силаев подчеркнул, что "оценка грузинского народа очевидна". "Что предлагает "Грузинская мечта"? Они говорят, во всем мире кризис, давайте его переждем, ни с кем не вступая в конфликт. Что предлагает "Единое национальное движение"? Давайте присоединимся к вооруженному конфликту, займем определенную позицию, то есть вступим в войну. Если я был бы гражданином Грузии, то лично мой выбор был бы очевиден", – заявил Силаев. Об отношениях с Западом Ученый высказал мнение, что властям Грузии придется "грамотно лавировать" между экономическим сотрудничеством с Россией, которое дает стране "серьезные бенефиты", и в то же время не рассориться со своими западными партнерами. Что касается вступления Грузии в ЕС, то эксперт отметил, что такая возможность на данном этапе не рассматривается. Об отношениях с Россией Подводя итоги ушедшего года, Силаев заявил, что самыми яркими его событиями в грузино-российских отношениях были отмена визового режима для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, однако эксперт все равно воздержался называть эти события "прорывом" в непростых взаимоотношениях между двумя государствами. По словам ученого, большую роль сыграло то, что на фоне "острейшего противостояния России и Запада" взаимоотношения Грузии и России не испортились, а грузинские власти заняли "четкую и обоснованную позицию в отношении северного соседа".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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