Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240103/dvoe-schenyat-stali-sotrudnikami-spetsialnoy-penitentsiarnoy-sluzhby-gruzii-285422171.html
Двое щенят стали сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии
Двое щенят стали сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии
Среди обязанностей собак – не допустить попадание запрещенных предметов и веществ в пенитенциарные учреждения 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T20:30+0400
2024-01-03T20:30+0400
новости
грузия
специальная пенитенциарная служба
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/03/285418926_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_a4b738e62990490083042201dd441b60.jpg
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Два щенка породы малинуа (бельгийская овчарка – ред.) после прохождения соответствующего обучения будут привлечены к повседневной работе Специальной пенитенциарной службы, сообщили в пресс-службе ведомства. Специальная пенитенциарная служба приняла решение о создании кинологического подразделения для того, чтобы не допустить попадания запрещенных предметов и веществ в пенитенциарные учреждения, для превенции и предотвращения нарушений законодательства во внешней запретной зоне учреждений. Немецкая овчарка по кличке Прада уже выполняет обязанности по досмотру посылок для заключенных. Специальная пенитенциарная служба берет на себя полную ответственность за содержание и обучение четвероногих друзей, их эффективное и рациональное использование, говорится в сообщении ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/03/285418926_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_84ef822c89b18b37f5a7bfa63e9f236c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, специальная пенитенциарная служба, тбилиси
новости, грузия, специальная пенитенциарная служба, тбилиси

Двое щенят стали сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии

20:30 03.01.2024
© Special Penitentiary Service of Georgiaპენიტენციური სამსახურის მალინუები
პენიტენციური სამსახურის მალინუები - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2024
© Special Penitentiary Service of Georgia
Подписаться
Среди обязанностей собак – не допустить попадание запрещенных предметов и веществ в пенитенциарные учреждения
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Два щенка породы малинуа (бельгийская овчарка – ред.) после прохождения соответствующего обучения будут привлечены к повседневной работе Специальной пенитенциарной службы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Специальная пенитенциарная служба приняла решение о создании кинологического подразделения для того, чтобы не допустить попадания запрещенных предметов и веществ в пенитенциарные учреждения, для превенции и предотвращения нарушений законодательства во внешней запретной зоне учреждений.
Немецкая овчарка по кличке Прада уже выполняет обязанности по досмотру посылок для заключенных.
Специальная пенитенциарная служба берет на себя полную ответственность за содержание и обучение четвероногих друзей, их эффективное и рациональное использование, говорится в сообщении ведомства.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0