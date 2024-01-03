https://sputnik-georgia.ru/20240103/dvoe-schenyat-stali-sotrudnikami-spetsialnoy-penitentsiarnoy-sluzhby-gruzii-285422171.html

Двое щенят стали сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии

Двое щенят стали сотрудниками Специальной пенитенциарной службы Грузии

Среди обязанностей собак – не допустить попадание запрещенных предметов и веществ в пенитенциарные учреждения 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T20:30+0400

2024-01-03T20:30+0400

2024-01-03T20:30+0400

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грузия

специальная пенитенциарная служба

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Два щенка породы малинуа (бельгийская овчарка – ред.) после прохождения соответствующего обучения будут привлечены к повседневной работе Специальной пенитенциарной службы, сообщили в пресс-службе ведомства. Специальная пенитенциарная служба приняла решение о создании кинологического подразделения для того, чтобы не допустить попадания запрещенных предметов и веществ в пенитенциарные учреждения, для превенции и предотвращения нарушений законодательства во внешней запретной зоне учреждений. Немецкая овчарка по кличке Прада уже выполняет обязанности по досмотру посылок для заключенных. Специальная пенитенциарная служба берет на себя полную ответственность за содержание и обучение четвероногих друзей, их эффективное и рациональное использование, говорится в сообщении ведомства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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