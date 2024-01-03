https://sputnik-georgia.ru/20240103/gruzinskaya-model-snyalas-dlya-reklamy-dukhov-chanel-285422318.html
Грузинская модель снялась для рекламы духов Chanel
Грузинская модель снялась для рекламы духов Chanel
Над созданием ролика работал французский режиссер, снявший такие фильмы, как "Амели" и "Чужой: Воскрешение" 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T21:10+0400
2024-01-03T21:10+0400
2024-01-03T21:10+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани снялась для рекламной кампании духов Chanel Chance. Новостью о достижении грузинской модели поделилось ее материнское модельное агентство Look Models Agency. В красочной и яркой рекламе духов Матильда снялась вместе с другими моделями. Интересно, что работал над созданием ролика французский режиссер Жан-Пьер Жене, который является режиссером таких фильмов, как "Амели", "Чужой: Воскрешение", "Долгая помолвка" и других известных полнометражных картин. Матильде Гварлиани 20 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере. Матильда становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод. Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной кампании известного бренда PULL&BEAR. Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане (Milan Fashion Week 2019). На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, культура, матильда гварлиани , chanel
новости, грузия, культура, матильда гварлиани , chanel
Грузинская модель снялась для рекламы духов Chanel
Над созданием ролика работал французский режиссер, снявший такие фильмы, как "Амели" и "Чужой: Воскрешение"
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Грузинская модель Матильда Гварлиани снялась для рекламной кампании духов Chanel Chance.
Новостью о достижении грузинской модели поделилось ее материнское модельное агентство Look Models Agency. В красочной и яркой рекламе духов Матильда снялась вместе с другими моделями.
Интересно, что работал над созданием ролика французский режиссер Жан-Пьер Жене, который является режиссером таких фильмов, как "Амели", "Чужой: Воскрешение", "Долгая помолвка" и других известных полнометражных картин.
Матильде Гварлиани 20 лет. Однако, несмотря на юный возраст, девушка достигла многого в модельной карьере.
Матильда становилась частью рекламной кампании культового итальянского дизайнера Роберто Кавалли, работала и с другими всемирно известными брендами, участвовала в показах в рамках Недель мод.
Карьеру она начала в 14 лет, тогда же и состоялся ее дебют на одном из показов во Флоренции. Далее, в 15 лет, Гварлиани сняли для рекламной кампании известного бренда PULL&BEAR.
Постепенно она набрала обороты, ей даже удалось пройтись на показе Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане (Milan Fashion Week 2019).
На данный момент Матильда сотрудничает с престижным агентством Next Model, а ее материнское модельное агентство находится в Грузии – Look Modéls Managemént.