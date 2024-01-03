https://sputnik-georgia.ru/20240103/ilon-mask-nazval-glavnuyu-problemu-chelovechestva-285417120.html

Илон Маск назвал главную проблему человечества

Илон Маск назвал главную проблему человечества

Раньше Илон Маск заявлял об опасности исчезновения целых наций 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск назвал демографический кризис главной проблемой человечества. Ранее он предупредил об опасности исчезновения целых наций и всего человечества из-за проблем демографии. По словам Маска, надо рожать, или иначе культуры Италии, Японии и Франции исчезнут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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