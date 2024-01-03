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Илон Маск назвал главную проблему человечества
Илон Маск назвал главную проблему человечества
Раньше Илон Маск заявлял об опасности исчезновения целых наций 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T15:50+0400
2024-01-03T15:50+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск назвал демографический кризис главной проблемой человечества. Ранее он предупредил об опасности исчезновения целых наций и всего человечества из-за проблем демографии. По словам Маска, надо рожать, или иначе культуры Италии, Японии и Франции исчезнут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, италия, япония, франция, илон маск
в мире, новости, общество, италия, япония, франция, илон маск
Илон Маск назвал главную проблему человечества
Раньше Илон Маск заявлял об опасности исчезновения целых наций
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Известный американский предприниматель, миллиардер Илон Маск назвал демографический кризис главной проблемой человечества.
"Самая большая проблема, с которой сталкивается человечество, – это демографический коллапс", – написал Маск в соцсети Х (Твиттер).
Ранее он предупредил об опасности исчезновения целых наций и всего человечества из-за проблем демографии. По словам Маска, надо рожать, или иначе культуры Италии, Японии и Франции исчезнут.