https://sputnik-georgia.ru/20240103/ischenko-o-diplomaticheskoy-voyne-rossii-i-ssha-nachale-operatsii-na-tayvane-i-buduschem-ukrainy-285412835.html
Ищенко о дипломатической войне России и США, начале операции на Тайване и будущем Украины
Ищенко о дипломатической войне России и США, начале операции на Тайване и будущем Украины
США больше не верят в возможность быстро победить Россию, а потому в 2024 году американцы бросят все силы на подготовку войны с Китаем 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T16:36+0400
2024-01-03T16:36+0400
2024-01-03T16:36+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог Ростислав Ищенко.Сможет ли Россия избежать втягивания в конфликт США и КНР? Как внутриполитическая нестабильность в США влияет на планы американцев на мировой арене? Каких целей в 2024 году будут добиваться российские дипломаты? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, в мире, россия, сша, китай, тайвань, видео, видео
мультимедиа, в мире, россия, сша, китай, тайвань, видео, видео
Ищенко о дипломатической войне России и США, начале операции на Тайване и будущем Украины
США больше не верят в возможность быстро победить Россию, а потому в 2024 году американцы бросят все силы на подготовку войны с Китаем
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог Ростислав Ищенко.
Сможет ли Россия избежать втягивания в конфликт США и КНР? Как внутриполитическая нестабильность в США влияет на планы американцев на мировой арене? Каких целей в 2024 году будут добиваться российские дипломаты?
Обо всем этом смотрите в видео.