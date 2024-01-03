https://sputnik-georgia.ru/20240103/ischenko-o-diplomaticheskoy-voyne-rossii-i-ssha-nachale-operatsii-na-tayvane-i-buduschem-ukrainy-285412835.html

Ищенко о дипломатической войне России и США, начале операции на Тайване и будущем Украины

Ищенко о дипломатической войне России и США, начале операции на Тайване и будущем Украины

США больше не верят в возможность быстро победить Россию, а потому в 2024 году американцы бросят все силы на подготовку войны с Китаем 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T16:36+0400

2024-01-03T16:36+0400

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился политолог Ростислав Ищенко.Сможет ли Россия избежать втягивания в конфликт США и КНР? Как внутриполитическая нестабильность в США влияет на планы американцев на мировой арене? Каких целей в 2024 году будут добиваться российские дипломаты? Обо всем этом смотрите в видео.

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