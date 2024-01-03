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Лучше Праги и Ибицы – Тбилиси вошел в топ-5 лучших мест для встречи Нового года
Лучше Праги и Ибицы – Тбилиси вошел в топ-5 лучших мест для встречи Нового года
Автор статьи среди прочего отмечает безопасность столицы Грузии 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T23:00+0400
2024-01-03T23:00+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Тбилиси занял пятую строчку среди десяти лучших мест в Европе для встречи Нового года, обойдя Прагу и модный курорт, испанский остров Ибица, по версии авторитетного издания Forbes. Во время работы над статьей были опрошены 11 963 путешественника из 112 стран. Кроме того, отмечена безопасность грузинской столицы. По мнению автора, это место также подойдет любителям еды и вина и новогодних иллюминаций. Первое место занимает португальский остров Мадейра, на втором – город Марбелья в Испании, на третьем – Лондон, на четвертом – Лиссабон. После Тбилиси в списке идет Прага и Ибица, заняв шестое и седьмое место соответственно. А также в десятку вошли Сан-Мигель – самый большой остров в составе португальского архипелага Азорские острова, шотландский Эдинбург и Порто.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, тбилиси, прага, лондон, туризм, новый год 2024
новости, грузия, в мире, тбилиси, прага, лондон, туризм, новый год 2024
Лучше Праги и Ибицы – Тбилиси вошел в топ-5 лучших мест для встречи Нового года
Автор статьи среди прочего отмечает безопасность столицы Грузии
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Тбилиси занял пятую строчку среди десяти лучших мест в Европе для встречи Нового года, обойдя Прагу и модный курорт, испанский остров Ибица, по версии авторитетного издания Forbes.
Во время работы над статьей были опрошены 11 963 путешественника из 112 стран.
"Тбилиси, можно сказать, по своим ценам – самый оригинальный выбор для встречи Нового года. Тбилиси в пять раз дешевле Лондона и Парижа. Остановиться в пятизвездочном отеле в Тбилиси можно по той же цене, что и в трехзвездочном отеле в Берлине", – отмечает автор.
Кроме того, отмечена безопасность грузинской столицы.
"В Тбилиси очень низкий уровень преступности. Сюда также легко добраться британским и американским туристам (виза не требуется)", – говорится в статье.
По мнению автора, это место также подойдет любителям еды и вина и новогодних иллюминаций.
"Тбилисская новогодняя деревня и ее украшения – одни из лучших в Европе", – говорится в статье.
Первое место занимает португальский остров Мадейра, на втором – город Марбелья в Испании, на третьем – Лондон, на четвертом – Лиссабон. После Тбилиси в списке идет Прага и Ибица, заняв шестое и седьмое место соответственно. А также в десятку вошли Сан-Мигель – самый большой остров в составе португальского архипелага Азорские острова, шотландский Эдинбург и Порто.