https://sputnik-georgia.ru/20240103/luchshe-pragi-i-ibitsy--tbilisi-voshel-v-top-5-luchshikh-mest-dlya-vstrechi-novogo-goda--285422000.html

Лучше Праги и Ибицы – Тбилиси вошел в топ-5 лучших мест для встречи Нового года

Лучше Праги и Ибицы – Тбилиси вошел в топ-5 лучших мест для встречи Нового года

Автор статьи среди прочего отмечает безопасность столицы Грузии 03.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Тбилиси занял пятую строчку среди десяти лучших мест в Европе для встречи Нового года, обойдя Прагу и модный курорт, испанский остров Ибица, по версии авторитетного издания Forbes. Во время работы над статьей были опрошены 11 963 путешественника из 112 стран. Кроме того, отмечена безопасность грузинской столицы. По мнению автора, это место также подойдет любителям еды и вина и новогодних иллюминаций. Первое место занимает португальский остров Мадейра, на втором – город Марбелья в Испании, на третьем – Лондон, на четвертом – Лиссабон. После Тбилиси в списке идет Прага и Ибица, заняв шестое и седьмое место соответственно. А также в десятку вошли Сан-Мигель – самый большой остров в составе португальского архипелага Азорские острова, шотландский Эдинбург и Порто.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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