https://sputnik-georgia.ru/20240103/pisatel-o-spektakle-pro-svo-knigakh-dlya-osvobozhdennykh-territoriy-i-gode-ochischeniya-kultury-285415442.html
Писатель о спектакле про СВО, книгах для освобожденных территорий и годе очищения культуры
Писатель о спектакле про СВО, книгах для освобожденных территорий и годе очищения культуры
Следующий год должен стать для российской культуры временем очищения от тех негативных тенденций, которые накапливались в ней десятилетиями 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T10:22+0400
2024-01-03T10:22+0400
2024-01-03T10:22+0400
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Такую позицию в интервью "Sputnik на русском" высказал писатель Олег Рой. Почему на книжном рынке до сих пор так много внимания уделяется писателям-русофобам? Зачем раздавать детям и взрослым на освобожденных территориях книги? Чем важен спектакль об СВО? Обо всем этом смотрите в видео.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, видео
мультимедиа, видео, россия, видео
Писатель о спектакле про СВО, книгах для освобожденных территорий и годе очищения культуры
Следующий год должен стать для российской культуры временем очищения от тех негативных тенденций, которые накапливались в ней десятилетиями
Такую позицию в интервью "Sputnik на русском" высказал писатель Олег Рой.
Почему на книжном рынке до сих пор так много внимания уделяется писателям-русофобам? Зачем раздавать детям и взрослым на освобожденных территориях книги? Чем важен спектакль об СВО?
Обо всем этом смотрите в видео.