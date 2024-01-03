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https://sputnik-georgia.ru/20240103/rossiya-prisposobilas-k-situatsii-na-neftyanykh-rynkakh--ekspert-285411911.html
Россия приспособилась к ситуации на нефтяных рынках – эксперт
Россия приспособилась к ситуации на нефтяных рынках – эксперт
2023 г. стал периодом окончательной адаптации к изменениям, произошедшим в 2022-ом. Трансформация, которая затронула весь мировой энергетический рынок, была... 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T11:40+0400
2024-01-03T11:40+0400
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Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ – для Sputnik Можно условно выделить две волны перестроения рынков. Первая началась весной 2022 г. В марте прошлого года США ввели запрет на импорт российской нефти, нефтепродуктов, угля и газа с 1 апреля 2022 г. Одновременно европейские компании откровенно боялись покупать новые партии российской нефти на спотовом рынке, хотя и продолжали получать сырье по заключенным ранее долгосрочным контрактам. Например, компания Shell купила партию российской нефти и выпустила официальное извинение, назвав это "трудным решением". Это привело к перенаправлению потока нефти из России на азиатские рынки. Но на подписание контрактов с перевозчиками и новыми покупателями ушло несколько недель, во время которых экспорт из России уменьшился. В результате цены в моменте на бирже достигали 120 долларов за баррель. Текущий "нефтяной год" начался с 5 декабря 2022 г., когда против России вступили в силу два типа санкций: 1) запрет на импорт российской нефти, перевозимой морским транспортом в Евросоюз, 2) "потолок цены" (запрет на перевозку нефти танкерами и страховку этой перевозки, если цена превышает 60 долларов за баррель). С 5 февраля 2023 г. аналогичные ограничения (и эмбарго, и "потолок цены") начали действовать и по отношению к российским нефтепродуктам. Веденные ограничения привели к концентрации рынков сбыта российской нефти и топлива. Если смотреть по отдельным странам, то Китай уже много лет является крупнейшим покупателем нефти из России. Однако вместе взятые страны Евросоюза обгоняли его по объемам закупки. Получалось, что в целом российский экспорт был довольно диверсифицированным. Танкерные поставки растут К декабрю 2023 г. около 70,5% продаж российской нефти, перевозимой морским транспортом, приходилось на две страны: Китай и Индию. Если учитывать поставки в Турцию, находящуюся на третьем месте, то получается около 84% танкерных поставок нефти. Если же мы учитываем еще и трубопроводные поставки, цифры выйдут еще больше. С одной стороны, такая концентрация – это риск, ведь Россия зависима от пары стран как рынка сбыта своего основного экспортного товара. С другой стороны, Китай и Индия большие и растущие потребители нефти. Они, в отличие от западных стран, не говорят об отказе от ископаемых источников энергии. Так почему же отказываться от присутствия на столь привлекательных рынках? Экспорт по трубопроводам и НПЗ в ГерманииВажные изменения в 2023 г. происходили в сегменте экспорта российской нефти по трубопроводам. Поставки нефтепроводами в Европу не запрещены санкциями ЕС. Но еще в 2022 г. Польша всячески уговаривала Германию синхронно на национальном уровне ввести эмбарго на российскую нефть, доставляемую по нефтепроводу "Дружба". В итоге Берлин сделал это с января 2023 г., а сама Польша – нет. Вероятно, Варшава боялась исков от российских компаний за невыполнение условий контрактов и хотела дождаться окончания договоров. В итоге Россия сама в феврале 2023 г. остановила прокачку по "Дружбе" сырья на польские НПЗ. Германия в условиях отсутствия трубопроводных поставок российской нефти попыталась реализовать самое простое решение – договориться об импорте нефти из Казахстана по тому же нефтепроводу "Дружба" транзитом через Россию. Немецкие НПЗ после отказа от импорта российской нефти по "Дружбе" недозагружены. Масла в огонь добавляет Польша, которая стремится не допустить в Германию нефть по нефтепроводу с востока – вне зависимости от ее происхождения. Варшава хочет, чтобы немецкие НПЗ загружались нефтью, отгружаемой с танкеров в польском Гданьске, так как в этом случае получит деньги за перевалку, транспортировку по нефтепроводу от порта на юг до пересечения с "Дружбой" и далее в Германию. За все это заплатят немецкие компании. Но стратегической целью является покупка немецких НПЗ польской PKN Orlen. На первом этапе она намерена приобрести доли в немецких НПЗ, которые ранее принадлежали "Роснефти" и были де-факто национализированы. А в дальнейшем Варшава постарается консолидировать контрольные пакеты. Интриги с ОПЕК+ С финансовой точки зрения 2023 г. ознаменовался ростом доходов России от экспорта нефти. Во-первых, скидка на российскую нефть снижалась по мере выстраивания логистики и отладки финансовых операций (35 до 10,3 доллара на баррель). Во-вторых, цены на нефть на мировом рынке в целом росли с июля до октября, что позволило России увеличить доходы. Это было связано с решениями стран участниц ОПЕК+. В феврале вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия снизит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, потом ряд участников соглашения снизили производство на 1,2 млн барр. в сутки. А с июля Саудовская Аравия сократила свою добычу еще на 1 млн барр. в сутки. Это позволило подтолкнуть цены на нефть вверх (в ноябре – 72,8 доллара за баррель). Но именно с ОПЕК+ связана основная интрига нефтяной отрасли в 2024 г. Пока участники соглашения снижают производство, поддерживая цены, страны, не входящие в организацию, пользуясь чужими усилиями, наращивают добычу. Странам ОПЕК+ необходимо оперативно реагировать на возрастающий спрос на нефть в мире, чтобы увеличивать свою добычу и удовлетворять его, не позволяя делать это производителям из третьих стран. Тем более, что в 2024 г. в России предполагается запустить новые проекты. Например, "Роснефть" заявила, что в наступившем году начнет добычу в рамках проекта "Восток ойл", который к 2027 г. должен отгружать до 50 млн т, а к 2030 г. – до 100 млн т. Такие объемы одного проекта повлияют на уровень добычи всей страны. Поэтому крайне актуально решать вопрос увеличения квот на добычу с ОПЕК+. Уже в конце 2023 г. здесь были отмечены некоторые риски. Так, 21 декабря министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино Азеведо заявил, что его страна выходит из ОПЕК. За этим может последовать цепная реакция и полный развал соглашения ОПЕК+, ведь другие участники также могут нарастить добычу. Проблема заключается в том, что если сделка развалится, то все будут производить по максимуму, и цены упадут. А от этого пострадает не только Россия, но и другие нефтеэкспортеры на постсоветском пространстве – Казахстан и Азербайджан. Казахстан, Азербайджан и другие страны Пока проблем с реализацией у Казахстана и Азербайджана не было. Наоборот, их нефть успешно продается на европейском рынке при отсутствии российских поставок. Казахстан перестраховался и в 2022 г. обозначил свои объемы экспорта как сорт KEPCO, хотя нефть идентична по своим показателям российской Urals. При этом на KEPCO нет скидки, в отличие от российских сортов. Потерь от того, что не удалось нарастить поставки на немецкие НПЗ, Казахстан также не понес, он успешно продает свою нефть через Новороссийск и порты Балтийского моря. Реализация идет через отлаженные потоки и прежних трейдеров. Таким образом, можно сказать, что Россия в 2023 г. полностью приспособилась к новой ситуации на рынке. А страны-соседи активно этой ситуацией пользуются для повышения своих доходов. Но Россия не считает постсоветские страны источником проблем – перестроение рынков происходит из-за антироссийских санкций, которые вводят страны Запада. И противостоит Россия именно им, а не соседям-нефтепроизводителям.
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россия, аналитика, экономика, казахстан, германия, азербайджан, александр новак, игорь юшков, владимир путин, опек, роснефть, фонд национальной энергетической безопасности
россия, аналитика, экономика, казахстан, германия, азербайджан, александр новак, игорь юшков, владимир путин, опек, роснефть, фонд национальной энергетической безопасности

Россия приспособилась к ситуации на нефтяных рынках – эксперт

11:40 03.01.2024
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin / Перейти в фотобанкОбучающая площадка по добыче нефти
Обучающая площадка по добыче нефти - Sputnik Грузия, 1920, 03.01.2024
© photo: Sputnik / Alexander Gal'perin
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2023 г. стал периодом окончательной адаптации к изменениям, произошедшим в 2022-ом. Трансформация, которая затронула весь мировой энергетический рынок, была вызвана санкциями, введенными против России.
Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ – для Sputnik
Можно условно выделить две волны перестроения рынков. Первая началась весной 2022 г. В марте прошлого года США ввели запрет на импорт российской нефти, нефтепродуктов, угля и газа с 1 апреля 2022 г. Одновременно европейские компании откровенно боялись покупать новые партии российской нефти на спотовом рынке, хотя и продолжали получать сырье по заключенным ранее долгосрочным контрактам.
Например, компания Shell купила партию российской нефти и выпустила официальное извинение, назвав это "трудным решением". Это привело к перенаправлению потока нефти из России на азиатские рынки. Но на подписание контрактов с перевозчиками и новыми покупателями ушло несколько недель, во время которых экспорт из России уменьшился. В результате цены в моменте на бирже достигали 120 долларов за баррель.
Но и скидка на российскую нефть в первом полугодии 2022 г. возросла, так как Москве нужно было вытеснить традиционных поставщиков с азиатских рынков и покрыть санкционные риски. Однако на протяжении прошлого года дисконт постепенно снижался.
Текущий "нефтяной год" начался с 5 декабря 2022 г., когда против России вступили в силу два типа санкций: 1) запрет на импорт российской нефти, перевозимой морским транспортом в Евросоюз, 2) "потолок цены" (запрет на перевозку нефти танкерами и страховку этой перевозки, если цена превышает 60 долларов за баррель). С 5 февраля 2023 г. аналогичные ограничения (и эмбарго, и "потолок цены") начали действовать и по отношению к российским нефтепродуктам.
Веденные ограничения привели к концентрации рынков сбыта российской нефти и топлива. Если смотреть по отдельным странам, то Китай уже много лет является крупнейшим покупателем нефти из России. Однако вместе взятые страны Евросоюза обгоняли его по объемам закупки. Получалось, что в целом российский экспорт был довольно диверсифицированным.

Танкерные поставки растут

К декабрю 2023 г. около 70,5% продаж российской нефти, перевозимой морским транспортом, приходилось на две страны: Китай и Индию. Если учитывать поставки в Турцию, находящуюся на третьем месте, то получается около 84% танкерных поставок нефти. Если же мы учитываем еще и трубопроводные поставки, цифры выйдут еще больше.
С одной стороны, такая концентрация – это риск, ведь Россия зависима от пары стран как рынка сбыта своего основного экспортного товара. С другой стороны, Китай и Индия большие и растущие потребители нефти. Они, в отличие от западных стран, не говорят об отказе от ископаемых источников энергии. Так почему же отказываться от присутствия на столь привлекательных рынках?

Экспорт по трубопроводам и НПЗ в Германии

Важные изменения в 2023 г. происходили в сегменте экспорта российской нефти по трубопроводам. Поставки нефтепроводами в Европу не запрещены санкциями ЕС. Но еще в 2022 г. Польша всячески уговаривала Германию синхронно на национальном уровне ввести эмбарго на российскую нефть, доставляемую по нефтепроводу "Дружба". В итоге Берлин сделал это с января 2023 г., а сама Польша – нет. Вероятно, Варшава боялась исков от российских компаний за невыполнение условий контрактов и хотела дождаться окончания договоров. В итоге Россия сама в феврале 2023 г. остановила прокачку по "Дружбе" сырья на польские НПЗ.
Германия в условиях отсутствия трубопроводных поставок российской нефти попыталась реализовать самое простое решение – договориться об импорте нефти из Казахстана по тому же нефтепроводу "Дружба" транзитом через Россию.

Стороны договаривались на поставку 1,2 млн т нефти в год. Однако за 11 месяцев года было прокачано только 843 тыс. т, а в декабре планируется поставить еще около 150 тыс. т. Итого – чуть меньше 1 млн. т. Этого явно не хватает, чтобы заменить российские поставки, которые в 2021 г. составили 17 млн т, а в 2022 г. – 15,1 млн т.

Немецкие НПЗ после отказа от импорта российской нефти по "Дружбе" недозагружены. Масла в огонь добавляет Польша, которая стремится не допустить в Германию нефть по нефтепроводу с востока – вне зависимости от ее происхождения. Варшава хочет, чтобы немецкие НПЗ загружались нефтью, отгружаемой с танкеров в польском Гданьске, так как в этом случае получит деньги за перевалку, транспортировку по нефтепроводу от порта на юг до пересечения с "Дружбой" и далее в Германию. За все это заплатят немецкие компании. Но стратегической целью является покупка немецких НПЗ польской PKN Orlen. На первом этапе она намерена приобрести доли в немецких НПЗ, которые ранее принадлежали "Роснефти" и были де-факто национализированы. А в дальнейшем Варшава постарается консолидировать контрольные пакеты.

Интриги с ОПЕК+

С финансовой точки зрения 2023 г. ознаменовался ростом доходов России от экспорта нефти. Во-первых, скидка на российскую нефть снижалась по мере выстраивания логистики и отладки финансовых операций (35 до 10,3 доллара на баррель).
Во-вторых, цены на нефть на мировом рынке в целом росли с июля до октября, что позволило России увеличить доходы. Это было связано с решениями стран участниц ОПЕК+. В феврале вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия снизит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, потом ряд участников соглашения снизили производство на 1,2 млн барр. в сутки. А с июля Саудовская Аравия сократила свою добычу еще на 1 млн барр. в сутки. Это позволило подтолкнуть цены на нефть вверх (в ноябре – 72,8 доллара за баррель).
Но именно с ОПЕК+ связана основная интрига нефтяной отрасли в 2024 г. Пока участники соглашения снижают производство, поддерживая цены, страны, не входящие в организацию, пользуясь чужими усилиями, наращивают добычу.
Естественно, что долго подобный процесс длиться не может, и в какой-то момент дальнейшее сокращение добычи окажется невыгодным, так как возрастающая цена не покроет убытка от снижения объемов реализации. Вероятно, этот вопрос обсуждался во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, а также визита президента Ирана в Москву в конце 2023 г.
Странам ОПЕК+ необходимо оперативно реагировать на возрастающий спрос на нефть в мире, чтобы увеличивать свою добычу и удовлетворять его, не позволяя делать это производителям из третьих стран. Тем более, что в 2024 г. в России предполагается запустить новые проекты. Например, "Роснефть" заявила, что в наступившем году начнет добычу в рамках проекта "Восток ойл", который к 2027 г. должен отгружать до 50 млн т, а к 2030 г. – до 100 млн т. Такие объемы одного проекта повлияют на уровень добычи всей страны. Поэтому крайне актуально решать вопрос увеличения квот на добычу с ОПЕК+.
Уже в конце 2023 г. здесь были отмечены некоторые риски. Так, 21 декабря министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино Азеведо заявил, что его страна выходит из ОПЕК. За этим может последовать цепная реакция и полный развал соглашения ОПЕК+, ведь другие участники также могут нарастить добычу. Проблема заключается в том, что если сделка развалится, то все будут производить по максимуму, и цены упадут. А от этого пострадает не только Россия, но и другие нефтеэкспортеры на постсоветском пространстве – Казахстан и Азербайджан.

Казахстан, Азербайджан и другие страны

Пока проблем с реализацией у Казахстана и Азербайджана не было. Наоборот, их нефть успешно продается на европейском рынке при отсутствии российских поставок. Казахстан перестраховался и в 2022 г. обозначил свои объемы экспорта как сорт KEPCO, хотя нефть идентична по своим показателям российской Urals. При этом на KEPCO нет скидки, в отличие от российских сортов. Потерь от того, что не удалось нарастить поставки на немецкие НПЗ, Казахстан также не понес, он успешно продает свою нефть через Новороссийск и порты Балтийского моря. Реализация идет через отлаженные потоки и прежних трейдеров.

Азербайджан также выиграл от перестроения мировых рынков. В отличие от новых поставщиков нефти – стран Ближнего Восток и Африки, которые пришли в Европу вместо российских – Азербайджан имеет короткое транспортное плечо, что повышает маржинальность его продаж в Европе. За 10 месяцев 2023 г. Баку нарастил экспорт нефти в Европу на 9%.

Таким образом, можно сказать, что Россия в 2023 г. полностью приспособилась к новой ситуации на рынке. А страны-соседи активно этой ситуацией пользуются для повышения своих доходов. Но Россия не считает постсоветские страны источником проблем – перестроение рынков происходит из-за антироссийских санкций, которые вводят страны Запада. И противостоит Россия именно им, а не соседям-нефтепроизводителям.
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