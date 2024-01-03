https://sputnik-georgia.ru/20240103/rossiya-prisposobilas-k-situatsii-na-neftyanykh-rynkakh--ekspert-285411911.html

Россия приспособилась к ситуации на нефтяных рынках – эксперт

Россия приспособилась к ситуации на нефтяных рынках – эксперт

2023 г. стал периодом окончательной адаптации к изменениям, произошедшим в 2022-ом. Трансформация, которая затронула весь мировой энергетический рынок, была... 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T11:40+0400

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Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ – для Sputnik Можно условно выделить две волны перестроения рынков. Первая началась весной 2022 г. В марте прошлого года США ввели запрет на импорт российской нефти, нефтепродуктов, угля и газа с 1 апреля 2022 г. Одновременно европейские компании откровенно боялись покупать новые партии российской нефти на спотовом рынке, хотя и продолжали получать сырье по заключенным ранее долгосрочным контрактам. Например, компания Shell купила партию российской нефти и выпустила официальное извинение, назвав это "трудным решением". Это привело к перенаправлению потока нефти из России на азиатские рынки. Но на подписание контрактов с перевозчиками и новыми покупателями ушло несколько недель, во время которых экспорт из России уменьшился. В результате цены в моменте на бирже достигали 120 долларов за баррель. Текущий "нефтяной год" начался с 5 декабря 2022 г., когда против России вступили в силу два типа санкций: 1) запрет на импорт российской нефти, перевозимой морским транспортом в Евросоюз, 2) "потолок цены" (запрет на перевозку нефти танкерами и страховку этой перевозки, если цена превышает 60 долларов за баррель). С 5 февраля 2023 г. аналогичные ограничения (и эмбарго, и "потолок цены") начали действовать и по отношению к российским нефтепродуктам. Веденные ограничения привели к концентрации рынков сбыта российской нефти и топлива. Если смотреть по отдельным странам, то Китай уже много лет является крупнейшим покупателем нефти из России. Однако вместе взятые страны Евросоюза обгоняли его по объемам закупки. Получалось, что в целом российский экспорт был довольно диверсифицированным. Танкерные поставки растут К декабрю 2023 г. около 70,5% продаж российской нефти, перевозимой морским транспортом, приходилось на две страны: Китай и Индию. Если учитывать поставки в Турцию, находящуюся на третьем месте, то получается около 84% танкерных поставок нефти. Если же мы учитываем еще и трубопроводные поставки, цифры выйдут еще больше. С одной стороны, такая концентрация – это риск, ведь Россия зависима от пары стран как рынка сбыта своего основного экспортного товара. С другой стороны, Китай и Индия большие и растущие потребители нефти. Они, в отличие от западных стран, не говорят об отказе от ископаемых источников энергии. Так почему же отказываться от присутствия на столь привлекательных рынках? Экспорт по трубопроводам и НПЗ в ГерманииВажные изменения в 2023 г. происходили в сегменте экспорта российской нефти по трубопроводам. Поставки нефтепроводами в Европу не запрещены санкциями ЕС. Но еще в 2022 г. Польша всячески уговаривала Германию синхронно на национальном уровне ввести эмбарго на российскую нефть, доставляемую по нефтепроводу "Дружба". В итоге Берлин сделал это с января 2023 г., а сама Польша – нет. Вероятно, Варшава боялась исков от российских компаний за невыполнение условий контрактов и хотела дождаться окончания договоров. В итоге Россия сама в феврале 2023 г. остановила прокачку по "Дружбе" сырья на польские НПЗ. Германия в условиях отсутствия трубопроводных поставок российской нефти попыталась реализовать самое простое решение – договориться об импорте нефти из Казахстана по тому же нефтепроводу "Дружба" транзитом через Россию. Немецкие НПЗ после отказа от импорта российской нефти по "Дружбе" недозагружены. Масла в огонь добавляет Польша, которая стремится не допустить в Германию нефть по нефтепроводу с востока – вне зависимости от ее происхождения. Варшава хочет, чтобы немецкие НПЗ загружались нефтью, отгружаемой с танкеров в польском Гданьске, так как в этом случае получит деньги за перевалку, транспортировку по нефтепроводу от порта на юг до пересечения с "Дружбой" и далее в Германию. За все это заплатят немецкие компании. Но стратегической целью является покупка немецких НПЗ польской PKN Orlen. На первом этапе она намерена приобрести доли в немецких НПЗ, которые ранее принадлежали "Роснефти" и были де-факто национализированы. А в дальнейшем Варшава постарается консолидировать контрольные пакеты. Интриги с ОПЕК+ С финансовой точки зрения 2023 г. ознаменовался ростом доходов России от экспорта нефти. Во-первых, скидка на российскую нефть снижалась по мере выстраивания логистики и отладки финансовых операций (35 до 10,3 доллара на баррель). Во-вторых, цены на нефть на мировом рынке в целом росли с июля до октября, что позволило России увеличить доходы. Это было связано с решениями стран участниц ОПЕК+. В феврале вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия снизит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, потом ряд участников соглашения снизили производство на 1,2 млн барр. в сутки. А с июля Саудовская Аравия сократила свою добычу еще на 1 млн барр. в сутки. Это позволило подтолкнуть цены на нефть вверх (в ноябре – 72,8 доллара за баррель). Но именно с ОПЕК+ связана основная интрига нефтяной отрасли в 2024 г. Пока участники соглашения снижают производство, поддерживая цены, страны, не входящие в организацию, пользуясь чужими усилиями, наращивают добычу. Странам ОПЕК+ необходимо оперативно реагировать на возрастающий спрос на нефть в мире, чтобы увеличивать свою добычу и удовлетворять его, не позволяя делать это производителям из третьих стран. Тем более, что в 2024 г. в России предполагается запустить новые проекты. Например, "Роснефть" заявила, что в наступившем году начнет добычу в рамках проекта "Восток ойл", который к 2027 г. должен отгружать до 50 млн т, а к 2030 г. – до 100 млн т. Такие объемы одного проекта повлияют на уровень добычи всей страны. Поэтому крайне актуально решать вопрос увеличения квот на добычу с ОПЕК+. Уже в конце 2023 г. здесь были отмечены некоторые риски. Так, 21 декабря министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино Азеведо заявил, что его страна выходит из ОПЕК. За этим может последовать цепная реакция и полный развал соглашения ОПЕК+, ведь другие участники также могут нарастить добычу. Проблема заключается в том, что если сделка развалится, то все будут производить по максимуму, и цены упадут. А от этого пострадает не только Россия, но и другие нефтеэкспортеры на постсоветском пространстве – Казахстан и Азербайджан. Казахстан, Азербайджан и другие страны Пока проблем с реализацией у Казахстана и Азербайджана не было. Наоборот, их нефть успешно продается на европейском рынке при отсутствии российских поставок. Казахстан перестраховался и в 2022 г. обозначил свои объемы экспорта как сорт KEPCO, хотя нефть идентична по своим показателям российской Urals. При этом на KEPCO нет скидки, в отличие от российских сортов. Потерь от того, что не удалось нарастить поставки на немецкие НПЗ, Казахстан также не понес, он успешно продает свою нефть через Новороссийск и порты Балтийского моря. Реализация идет через отлаженные потоки и прежних трейдеров. Таким образом, можно сказать, что Россия в 2023 г. полностью приспособилась к новой ситуации на рынке. А страны-соседи активно этой ситуацией пользуются для повышения своих доходов. Но Россия не считает постсоветские страны источником проблем – перестроение рынков происходит из-за антироссийских санкций, которые вводят страны Запада. И противостоит Россия именно им, а не соседям-нефтепроизводителям.

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россия, аналитика, экономика, казахстан, германия, азербайджан, александр новак, игорь юшков, владимир путин, опек, роснефть, фонд национальной энергетической безопасности