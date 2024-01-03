https://sputnik-georgia.ru/20240103/rozhdestvenskiy-sochelnik-2024-traditsii-i-obychai-pravoslavnogo-prazdnika-285424061.html

Рождественский Сочельник 2024: традиции и обычаи православного праздника

Рождественский Сочельник 2024: традиции и обычаи православного праздника

Рождественский Сочельник, или канун Рождества Христова, в котором тесно переплелись церковные традиции и народные обычаи, православные отмечают 6 января 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T22:30+0400

2024-01-03T22:30+0400

2024-01-03T22:30+0400

справки

религия

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Каким традициям и обычаям следуют православные в Рождественский Сочельник, читайте в Sputnik Грузия. Рождественский Сочельник Последний день Рождественского поста, или Сочельник, установили в древние времена – верующие в канун Рождества Христова очищались постом, покаянием и молитвой, чтобы с чистым сердцем встретить рождение сына Божьего. По традиции в Рождественский Сочельник вспоминают евангельский рассказ о том, как восточные мудрецы поклонились новорожденному Иисусу и подарили Богомладенцу золото, ладан и смирну, принесенные с востока. В Рождественский Сочельник по православной традиции служба вечерни соединяется с литургией и совершается утром – верующие соблюдают пост до тех пор, пока в центр храма выносится свеча, символ Вифлеемской звезды, перед которой поют тропарь Рождеству Христову. Традиции и обычаи Сочельником канун Рождества Христова стали называть.из-за традиции есть кашу, сваренную из зерен пшеницы на меду, "сочиво", в последний день поста, которая является символом воскресения и сладостью грядущей блаженной жизни. В Рождественский Сочельник хозяйки, по обычаю, завершают с утра уборку и готовят праздничные блюда. Сохранился обычай подавать в Рождественский Сочельник на стол 12 постных блюд, в том числе постные голубцы, борщ, рыбу, грибы, соленья, яблоки, запеченные с орехами и медом, олицетворяющих двенадцать апостолов. Стол по традиции устилали сеном – это напоминало о яслях, куда уложили новорожденного Спасителя. За праздничный стол садились после появления на небе первой звезды, а трапезу начинали с молитвы, прославляющей Спасителя. По обычаю, в Рождественский Сочельник просили прощения у всех, кого обидели, и сами прощали обидчиков. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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