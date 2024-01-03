https://sputnik-georgia.ru/20240103/tri-stadiona-gozinaki-i-olimpiyskiy-basseyn-vina--novyy-god-po-gruzinski-285409918.html
Три стадиона гозинаки и олимпийский бассейн вина – Новый год по-грузински
Три стадиона гозинаки и олимпийский бассейн вина – Новый год по-грузински
Любой праздник в Грузии отмечается как полагается, и говоря "как полагается", мы, конечно, имеем в виду застолье со множеством различных блюд 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T13:00+0400
2024-01-03T13:00+0400
2024-01-03T13:00+0400
грузия
экономика
экономика
общество
аналитика
новый год 2024
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22962/95/229629595_0:65:1500:909_1920x0_80_0_0_a3b959e40bff7fcb5fbb9a32f9c4af57.jpg
Но Новый год… Тут идет речь совершенно о других масштабах, друзья. Поросенок? Да! Хачапури? Да! А сациви? Ну конечно! Список новогодних блюд, кажется, можно перечислять бесконечно. Но эксперт по экономическим вопросам Иосиф (Сосо) Арчвадзе рассказал в интервью Sputnik Грузия, сколько тратит страна на два главных новогодних "атрибута" – гозинаки (десерт из грецких орехов и меда) и вино. Известно, что застолье не ограничивается только новогодней ночью, 31 декабря, мы, грузины, пошли дальше. Застолье продолжается и 1 января, и 2-го. Гозинаки обычно режут по кусочкам в форме ромба длиной и шириной примерно 5х5 см. За этот период каждый человек съедает по три кусочка. Следовательно, на одного члена семьи следует рассчитывать по 3 стандартных кусочка. А теперь, внимание. Когда мы говорили, что речь пойдет о необъятных масштабах, мы именно это и имели в виду. Для того, чтобы визуально представить количество, эксперт привел для нас пример. Эксперт даже "прикинул", во сколько гигантский гозинаки обойдется по грузинским ценам.Перейдем к вину. Эксперт и здесь допустил условность, посчитав примерно, что один мужчина в семье выпивает около одного литра вина, а женщина – 200 грамм. И опять же, чтобы сравнить и визуально представить, Арчвадзе привел в пример не какую-нибудь бочку, а целый олимпийски бассейн! Что касается стоимости, то известно, что многие в Грузии пьют вино собственного приготовления, но посчитаем, взяв среднерыночную цену вина – 6 лари. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 января – 2,6894 GEL/$1.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22962/95/229629595_102:0:1399:973_1920x0_80_0_0_95996300ef3c7c196856636dcbe79773.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, экономика, общество, аналитика, новый год 2024
грузия, экономика, экономика, общество, аналитика, новый год 2024
Три стадиона гозинаки и олимпийский бассейн вина – Новый год по-грузински
Любой праздник в Грузии отмечается как полагается, и говоря "как полагается", мы, конечно, имеем в виду застолье со множеством различных блюд
Но Новый год… Тут идет речь совершенно о других масштабах, друзья. Поросенок? Да! Хачапури? Да! А сациви? Ну конечно! Список новогодних блюд, кажется, можно перечислять бесконечно. Но эксперт по экономическим вопросам Иосиф (Сосо) Арчвадзе рассказал в интервью Sputnik Грузия, сколько тратит страна на два главных новогодних "атрибута" – гозинаки (десерт из грецких орехов и меда) и вино.
Известно, что застолье не ограничивается только новогодней ночью, 31 декабря, мы, грузины, пошли дальше. Застолье продолжается и 1 января, и 2-го.
"Начнем с гозинаки. Его можно есть и 3-го, и 4-го числа, но давайте сделаем акцент на 48 часах. Гозинаки едят дети, примерно начиная с трех лет, поэтому для расчета следует принять не менее 95% населения, то есть отнять около 340 тысяч от нынешнего населения, осталось более 3 миллионов 400 тысяч", – подсчитал эксперт.
Гозинаки обычно режут по кусочкам в форме ромба длиной и шириной примерно 5х5 см. За этот период каждый человек съедает по три кусочка. Следовательно, на одного члена семьи следует рассчитывать по 3 стандартных кусочка.
"В Грузии насчитывается примерно 1 миллион 100 тысяч семей. Чтобы не утомлять читателя, скажем просто: по количеству семей и потребляемому гозинаки во всей Грузии – это площадь чуть больше 2,5 га. Грубо говоря, 160 метров на 160 метров", – отметил эксперт.
А теперь, внимание. Когда мы говорили, что речь пойдет о необъятных масштабах, мы именно это и имели в виду. Для того, чтобы визуально представить количество, эксперт привел для нас пример.
"Общая площадь гозинаки, съеденного населением Грузии, будет эквивалентна площади трех с половиной стандартных футбольных полей. По рекомендации международной футбольной организации ФИФА длина стандартного международного футбольного стадиона должна составлять 105 метров, ширина – 68 метров. Это официальный стандарт", – говорит Арчвадзе.
Эксперт даже "прикинул", во сколько гигантский гозинаки обойдется по грузинским ценам.
"Большинству семей не приходится покупать ингредиенты для гозинаки – у одних есть свои грецкие орехи и мед, другим присылают из села. Но если посчитать по рыночным ценам, то получится, что гозинаки на новогоднем столе стоит около 30 лари на одну семью. В масштабах страны это эквивалентно примерно 30 миллионам лари. В эту цену не входит неоценимый труд домохозяек", – шутит эксперт.
Перейдем к вину. Эксперт и здесь допустил условность, посчитав примерно, что один мужчина в семье выпивает около одного литра вина, а женщина – 200 грамм.
"Мужчинам приходится признать, что у женщин большая нагрузка во время новогоднего застолья, им приходится прилагать гораздо больше усилий, чем нам. Поскольку стол в первые дни Нового года накрывается несколько раз, да и 2-го числа, количество выпитого вина, по самым скромным подсчетам, составит около 2,4 литра на семью. По количеству семей объем выпитого вина составляет 2,64 миллиона литров", – отметил Арчвадзе.
И опять же, чтобы сравнить и визуально представить, Арчвадзе привел в пример не какую-нибудь бочку, а целый олимпийски бассейн!
"Представим себе олимпийский бассейн длиной 50 метров, шириной 25 метров и глубиной 2 метра. Он может вместить 2,5 миллиона литров воды. Объемы винопития в Грузии гораздо выше – иными словами, в Новый год в Грузии выпивают больше вина, чем один наполненный олимпийский бассейн", – сказал Арчвадзе.
Что касается стоимости, то известно, что многие в Грузии пьют вино собственного приготовления, но посчитаем, взяв среднерыночную цену вина – 6 лари.
"Выходит, в Новый год в Грузии пьют вино на сумму до 16 миллионов лари. Если взять гозинаки и вино в сумме, то общая сумма составит 46 миллионов лари", – подытожил эксперт.
Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 января – 2,6894 GEL/$1.