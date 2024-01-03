https://sputnik-georgia.ru/20240103/tri-stadiona-gozinaki-i-olimpiyskiy-basseyn-vina--novyy-god-po-gruzinski-285409918.html

Три стадиона гозинаки и олимпийский бассейн вина – Новый год по-грузински

Три стадиона гозинаки и олимпийский бассейн вина – Новый год по-грузински

Любой праздник в Грузии отмечается как полагается, и говоря "как полагается", мы, конечно, имеем в виду застолье со множеством различных блюд 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T13:00+0400

2024-01-03T13:00+0400

2024-01-03T13:00+0400

грузия

экономика

экономика

общество

аналитика

новый год 2024

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22962/95/229629595_0:65:1500:909_1920x0_80_0_0_a3b959e40bff7fcb5fbb9a32f9c4af57.jpg

Но Новый год… Тут идет речь совершенно о других масштабах, друзья. Поросенок? Да! Хачапури? Да! А сациви? Ну конечно! Список новогодних блюд, кажется, можно перечислять бесконечно. Но эксперт по экономическим вопросам Иосиф (Сосо) Арчвадзе рассказал в интервью Sputnik Грузия, сколько тратит страна на два главных новогодних "атрибута" – гозинаки (десерт из грецких орехов и меда) и вино. Известно, что застолье не ограничивается только новогодней ночью, 31 декабря, мы, грузины, пошли дальше. Застолье продолжается и 1 января, и 2-го. Гозинаки обычно режут по кусочкам в форме ромба длиной и шириной примерно 5х5 см. За этот период каждый человек съедает по три кусочка. Следовательно, на одного члена семьи следует рассчитывать по 3 стандартных кусочка. А теперь, внимание. Когда мы говорили, что речь пойдет о необъятных масштабах, мы именно это и имели в виду. Для того, чтобы визуально представить количество, эксперт привел для нас пример. Эксперт даже "прикинул", во сколько гигантский гозинаки обойдется по грузинским ценам.Перейдем к вину. Эксперт и здесь допустил условность, посчитав примерно, что один мужчина в семье выпивает около одного литра вина, а женщина – 200 грамм. И опять же, чтобы сравнить и визуально представить, Арчвадзе привел в пример не какую-нибудь бочку, а целый олимпийски бассейн! Что касается стоимости, то известно, что многие в Грузии пьют вино собственного приготовления, но посчитаем, взяв среднерыночную цену вина – 6 лари. Обменный курс лари по отношению к доллару США на 3 января – 2,6894 GEL/$1.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, экономика, общество, аналитика, новый год 2024