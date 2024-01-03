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"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов
"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов
Ограничения введены на участке Гудаури (Поста)-Коби из-за снегопада 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Верхний Ларс", ограничено для автомобилей с прицепами и полуприцепами из-за снегопада, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничения введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение для других видов транспорта свободно. Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели. Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс
погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс
"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов
10:24 03.01.2024 (обновлено: 11:18 03.01.2024)
Ограничения введены на участке Гудаури (Поста)-Коби из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Верхний Ларс", ограничено для автомобилей с прицепами и полуприцепами из-за снегопада, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничения введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение для других видов транспорта свободно.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели.
Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.