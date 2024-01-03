https://sputnik-georgia.ru/20240103/verkhniy-lars-segodnya-dorogu-zakryta-dlya-bolshegruzov-285415846.html

"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов

"Верхний Ларс" сегодня: дорога закрыта для большегрузов

Ограничения введены на участке Гудаури (Поста)-Коби из-за снегопада 03.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Верхний Ларс", ограничено для автомобилей с прицепами и полуприцепами из-за снегопада, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничения введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение для других видов транспорта свободно. Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели. Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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