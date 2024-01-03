https://sputnik-georgia.ru/20240103/verkhniy-lars-segodnya-otkryto-dvizhenie-dlya-bolshegruzov-285422789.html

"Верхний Ларс" сегодня: открыто движение для большегрузов

"Верхний Ларс" сегодня: открыто движение для большегрузов

Движение восстановлено после проведения очистительных работ 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T19:25+0400

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верхний ларс

департамент автомобильных дорог

гудаури

мцхета-степанцминда-ларс

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Верхний Ларс", восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Движение для других видов транспорта свободно.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

гудаури

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грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс