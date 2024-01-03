https://sputnik-georgia.ru/20240103/verkhniy-lars-segodnya-otkryto-dvizhenie-dlya-bolshegruzov-285422789.html
"Верхний Ларс" сегодня: открыто движение для большегрузов
"Верхний Ларс" сегодня: открыто движение для большегрузов
Движение восстановлено после проведения очистительных работ 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T19:25+0400
2024-01-03T19:25+0400
2024-01-03T19:28+0400
грузия
новости
погода
верхний ларс
департамент автомобильных дорог
гудаури
мцхета-степанцминда-ларс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/18/250993373_0:100:1425:902_1920x0_80_0_0_dcde2d88d0125b272ae82fb817191e92.jpg
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Верхний Ларс", восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Движение для других видов транспорта свободно.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
гудаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/18/250993373_58:0:1325:950_1920x0_80_0_0_e068a39147d2b73404644b08ee2370c2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс
грузия, новости, погода, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс
"Верхний Ларс" сегодня: открыто движение для большегрузов
19:25 03.01.2024 (обновлено: 19:28 03.01.2024)
Движение восстановлено после проведения очистительных работ
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Верхний Ларс", восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничения были введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Движение для других видов транспорта свободно.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели.
Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.