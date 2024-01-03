https://sputnik-georgia.ru/20240103/vooruzhennyy-chelovek-vorvalsya-v-otdelenie-tbc-bank-v-tbilisi-285422934.html

Вооруженный человек ворвался в отделение TBC Bank в Тбилиси

Вооруженный человек ворвался в отделение TBC Bank в Тбилиси

По данным СМИ, преступник не смог забрать деньги из банка, но скрылся с места преступления 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T19:28+0400

2024-01-03T19:28+0400

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происшествия

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тбилиси

tbc bank

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Вооруженный человек ворвался в отделение TBC Bank, расположенное на улице Цинцадзе в Тбилиси, в результате нападения никто не пострадал, сообщает Первый канал. Злоумышленник не смог забрать деньги из банка. По данным грузинских СМИ, он смог скрыться с места преступления.На месте работают правоохранители. Другие подробности пока неизвестны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, tbc bank