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Впервые ни один ребенок, пострадавший от пиротехники, не был доставлен в клинику Иашвили
Впервые ни один ребенок, пострадавший от пиротехники, не был доставлен в клинику Иашвили
Ежегодно в новогодние дни в клинику поступали дети с тяжелыми кровотечениями и травмами 03.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-03T18:40+0400
2024-01-03T18:40+0400
2024-01-03T18:40+0400
грузия
новости
общество
иване чхаидзе
детская центральная больница им. м. иашвили
новый год 2024
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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Это первый Новый год, когда в Тбилисскую Центральную детскую больницу им. Иашвили в Тбилиси не поступил ни один ребенок, пострадавший от пиротехники, заявил медицинский директор клиники Иване Чхаидзе. Ежегодно в первые дни Нового года в клиники Грузии поступают десятки пациентов с повреждениями от использования пиротехники, среди них немало несовершеннолетних. Врачам нередко приходится ампутировать пострадавшим пальцы и даже кисти рук. По его словам, ежегодно в клинику поступали дети с тяжелыми кровотечениями и травмами, которые нуждались в операции. По его словам, в прошлые годы, помимо пиротехники, в новогоднюю ночь поступали дети и с другими травмами. В прошлом году восемь детей попали в клинику Иашвили из-за травм, полученных в результате неправильного использования пиротехники. Все пациенты попали в клинику с травмами конечностей и повреждениями области лица. Одному ребенку понадобилась операция по ампутации пальцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, иване чхаидзе, детская центральная больница им. м. иашвили, новый год 2024
грузия, новости, общество, иване чхаидзе, детская центральная больница им. м. иашвили, новый год 2024
Впервые ни один ребенок, пострадавший от пиротехники, не был доставлен в клинику Иашвили
Ежегодно в новогодние дни в клинику поступали дети с тяжелыми кровотечениями и травмами
ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Это первый Новый год, когда в Тбилисскую Центральную детскую больницу им. Иашвили в Тбилиси не поступил ни один ребенок, пострадавший от пиротехники, заявил медицинский директор клиники Иване Чхаидзе.
Ежегодно в первые дни Нового года в клиники Грузии поступают десятки пациентов с повреждениями от использования пиротехники, среди них немало несовершеннолетних. Врачам нередко приходится ампутировать пострадавшим пальцы и даже кисти рук.
"Этот год стал исключением, и очень приятно, что это первый Новый год, когда в клинику Иашвили не поступил ни один ребенок, пострадавший от пиротехники", – сказал Иашвили.
По его словам, ежегодно в клинику поступали дети с тяжелыми кровотечениями и травмами, которые нуждались в операции.
"Я не знаю, что за этим стоит. Мы очень надеемся, что за этим стоит элементарное чувство осторожности, которое должен иметь любой родитель в преддверии Нового года", – сказал Чхаидзе.
По его словам, в прошлые годы, помимо пиротехники, в новогоднюю ночь поступали дети и с другими травмами.
В прошлом году восемь детей попали в клинику Иашвили из-за травм, полученных в результате неправильного использования пиротехники.
Все пациенты попали в клинику с травмами конечностей и повреждениями области лица. Одному ребенку понадобилась операция по ампутации пальцев.