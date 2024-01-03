https://sputnik-georgia.ru/20240103/vpervye-ni-odin-rebenok-postradavshiy-ot-pirotekhniki-ne-byl-dostavlen-v-kliniku-iashvili-285421145.html

Впервые ни один ребенок, пострадавший от пиротехники, не был доставлен в клинику Иашвили

Впервые ни один ребенок, пострадавший от пиротехники, не был доставлен в клинику Иашвили

Ежегодно в новогодние дни в клинику поступали дети с тяжелыми кровотечениями и травмами 03.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-03T18:40+0400

2024-01-03T18:40+0400

2024-01-03T18:40+0400

грузия

новости

общество

иване чхаидзе

детская центральная больница им. м. иашвили

новый год 2024

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ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Это первый Новый год, когда в Тбилисскую Центральную детскую больницу им. Иашвили в Тбилиси не поступил ни один ребенок, пострадавший от пиротехники, заявил медицинский директор клиники Иване Чхаидзе. Ежегодно в первые дни Нового года в клиники Грузии поступают десятки пациентов с повреждениями от использования пиротехники, среди них немало несовершеннолетних. Врачам нередко приходится ампутировать пострадавшим пальцы и даже кисти рук. По его словам, ежегодно в клинику поступали дети с тяжелыми кровотечениями и травмами, которые нуждались в операции. По его словам, в прошлые годы, помимо пиротехники, в новогоднюю ночь поступали дети и с другими травмами. В прошлом году восемь детей попали в клинику Иашвили из-за травм, полученных в результате неправильного использования пиротехники. Все пациенты попали в клинику с травмами конечностей и повреждениями области лица. Одному ребенку понадобилась операция по ампутации пальцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, иване чхаидзе, детская центральная больница им. м. иашвили, новый год 2024