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Диетолог перечислил ошибки питания, которые могут привести к раку
Диетолог перечислил ошибки питания, которые могут привести к раку
Больше всего вредят здоровью так называемые "западная диета" и "диета бедняков", считает специалист 04.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-04T17:41+0400
2024-01-04T17:41+0400
2024-01-04T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, какие пищевые привычки могут приблизить развитие онкологии. Как сообщает Sputnik Армения со ссылкой на aif.ru, последствия несбалансированной диеты могут быть самыми разнообразными, вплоть до повышения риска развития злокачественной опухоли. Для "западной диеты" характерно большое количество мясных продуктов, насыщенных животными жирами, а также много соли и сахара. Клетчатка поступает в организм в ограниченных количествах. "Диета бедняков" характеризуется недорогими продуктами грубой переработки: фастфудом, колбасными изделиями, полуфабрикатами, молочной продукцией низкого качества. По словам Кабанова, обе эти диеты – прямой путь к проблемам со здоровьем. Еще одним фактором риска врач назвал любой стиль питания, который приводит к появлению лишнего веса. Он отметил, что потребление большого количества сладкого, газированных напитков, выпечки в сочетании с малоподвижным образом жизни ощутимо увеличивает риск онкологии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, диета, здоровье, здоровое питание
новости, общество, диета, здоровье, здоровое питание
Диетолог перечислил ошибки питания, которые могут привести к раку
Больше всего вредят здоровью так называемые "западная диета" и "диета бедняков", считает специалист
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, какие пищевые привычки могут приблизить развитие онкологии.
Как сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на aif.ru, последствия несбалансированной диеты могут быть самыми разнообразными, вплоть до повышения риска развития злокачественной опухоли.
"Нельзя сказать, что употребление каких-то конкретных продуктов вредно, тут речь скорее о стиле питания. Можно выделить два типа питания, которые увеличивают риск развития раковых заболеваний: "западная диета" и "диета бедняков", – сказал Кабанов.
Для "западной диеты" характерно большое количество мясных продуктов, насыщенных животными жирами, а также много соли и сахара. Клетчатка поступает в организм в ограниченных количествах.
"Диета бедняков" характеризуется недорогими продуктами грубой переработки: фастфудом, колбасными изделиями, полуфабрикатами, молочной продукцией низкого качества.
По словам Кабанова, обе эти диеты – прямой путь к проблемам со здоровьем.
Еще одним фактором риска врач назвал любой стиль питания, который приводит к появлению лишнего веса.
Он отметил, что потребление большого количества сладкого, газированных напитков, выпечки в сочетании с малоподвижным образом жизни ощутимо увеличивает риск онкологии.