https://sputnik-georgia.ru/20240104/284092630.html

Диетолог перечислил ошибки питания, которые могут привести к раку

Диетолог перечислил ошибки питания, которые могут привести к раку

Больше всего вредят здоровью так называемые "западная диета" и "диета бедняков", считает специалист 04.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-04T17:41+0400

2024-01-04T17:41+0400

2024-01-04T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, какие пищевые привычки могут приблизить развитие онкологии. Как сообщает Sputnik Армения со ссылкой на aif.ru, последствия несбалансированной диеты могут быть самыми разнообразными, вплоть до повышения риска развития злокачественной опухоли. Для "западной диеты" характерно большое количество мясных продуктов, насыщенных животными жирами, а также много соли и сахара. Клетчатка поступает в организм в ограниченных количествах. "Диета бедняков" характеризуется недорогими продуктами грубой переработки: фастфудом, колбасными изделиями, полуфабрикатами, молочной продукцией низкого качества. По словам Кабанова, обе эти диеты – прямой путь к проблемам со здоровьем. Еще одним фактором риска врач назвал любой стиль питания, который приводит к появлению лишнего веса. Он отметил, что потребление большого количества сладкого, газированных напитков, выпечки в сочетании с малоподвижным образом жизни ощутимо увеличивает риск онкологии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, общество, диета, здоровье, здоровое питание