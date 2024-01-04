https://sputnik-georgia.ru/20240104/285436732.html

Путин подписал закон о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников

Путин подписал закон о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников

За получением гражданства вправе обращаться иностранцы, заключившие контракт о службе в ВС РФ в период проведения СВО 04.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-04T19:40+0400

2024-01-04T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных Силах России, и членов их семей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Такое же право есть у уволившихся из ВС РФ в период спецоперации иностранных граждан, у их супругов и детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, общество, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины