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Путин подписал закон о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников
Путин подписал закон о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников
За получением гражданства вправе обращаться иностранцы, заключившие контракт о службе в ВС РФ в период проведения СВО 04.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-04T19:40+0400
2024-01-04T19:40+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных Силах России, и членов их семей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Такое же право есть у уволившихся из ВС РФ в период спецоперации иностранных граждан, у их супругов и детей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, общество, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
россия, новости, общество, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины
Путин подписал закон о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников
За получением гражданства вправе обращаться иностранцы, заключившие контракт о службе в ВС РФ в период проведения СВО
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооруженных Силах России, и членов их семей.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"С заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации... вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях либо проходящие в период проведения специальной военной операции военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях", – говорится в указе.
Такое же право есть у уволившихся из ВС РФ в период спецоперации иностранных граждан, у их супругов и детей.