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Давиташвили один из лучших в составе "Бордо" – французские СМИ
Давиташвили один из лучших в составе "Бордо" – французские СМИ
В 20 матчах спортсмен отыграл 1403 минуты, забил один гол и сделал три результативные передачи 04.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-04T17:01+0400
2024-01-04T17:01+0400
2024-01-04T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Грузинский нападающий Зурико Давиташвили является одним из самых результативных игроков французского "Бордо" с начала сезона 2023/2024, статистику опубликовало издание webgirondins. Издание составило рейтинг самых полезных футболистов по системе гол+пас. Давиташвили с начала сезона набрал четыре очка. В 20 матчах он отыграл 1403 минуты, забил один гол и сделал три результативные передачи. Рейтинг игроков "Бордо": Давиташвили играет за "Бордо" с 2022 года. Летом 2023 года он подписал с клубом новый контракт до 2027 года. В 2018 году газета Guardian назвала игрока сборной Грузии в числе 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, тбилиси, зурико давиташвили, уефа
спорт, новости, в мире, тбилиси, зурико давиташвили, уефа
Давиташвили один из лучших в составе "Бордо" – французские СМИ
В 20 матчах спортсмен отыграл 1403 минуты, забил один гол и сделал три результативные передачи
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Грузинский нападающий Зурико Давиташвили является одним из самых результативных игроков французского "Бордо" с начала сезона 2023/2024, статистику опубликовало издание webgirondins.
Издание составило рейтинг самых полезных футболистов по системе гол+пас. Давиташвили с начала сезона набрал четыре очка. В 20 матчах он отыграл 1403 минуты, забил один гол и сделал три результативные передачи.
Зан Випотник – шесть (4+2)
Альберт Алиса – пять (5+0)
Гайтан Вайсбек – четыре (3+1)
Зурико Давиташвили – четыре (1+3).
Давиташвили играет за "Бордо" с 2022 года. Летом 2023 года он подписал с клубом новый контракт до 2027 года.
В 2018 году газета Guardian назвала игрока сборной Грузии в числе 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.