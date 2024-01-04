https://sputnik-georgia.ru/20240104/davitashvili-odin-iz-luchshikh-v-sostave-bordo---frantsuzskie-smi-285435316.html

Давиташвили один из лучших в составе "Бордо" – французские СМИ

Давиташвили один из лучших в составе "Бордо" – французские СМИ

В 20 матчах спортсмен отыграл 1403 минуты, забил один гол и сделал три результативные передачи 04.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-04T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Грузинский нападающий Зурико Давиташвили является одним из самых результативных игроков французского "Бордо" с начала сезона 2023/2024, статистику опубликовало издание webgirondins. Издание составило рейтинг самых полезных футболистов по системе гол+пас. Давиташвили с начала сезона набрал четыре очка. В 20 матчах он отыграл 1403 минуты, забил один гол и сделал три результативные передачи. Рейтинг игроков "Бордо": Давиташвили играет за "Бордо" с 2022 года. Летом 2023 года он подписал с клубом новый контракт до 2027 года. В 2018 году газета Guardian назвала игрока сборной Грузии в числе 60 лучших молодых игроков мира, а в начале 2020 года УЕФА включила Зурико Давиташвили в список 50 молодых талантов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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