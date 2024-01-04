https://sputnik-georgia.ru/20240104/kak-gadat-na-suzhenogo-v-rozhdestvenskiy-sochelnik-2024-samye-tochnye-gadaniya-285442804.html

Как гадать на суженого в Рождественский Сочельник 2024? Самые точные гадания

Как гадать на суженого в Рождественский Сочельник 2024? Самые точные гадания

Гадания на суженного в Сочельник и на Рождество с древних времен пользовались большой популярностью – не теряют актуальности гадания на будущее в... 04.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-04T23:31+0400

2024-01-04T23:31+0400

2024-01-05T00:18+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/1a/285222088_0:296:3070:2022_1920x0_80_0_0_e17b62dd0e9589cbfc543b8dde8a1a85.jpg

По народным поверьям, все запреты в ночь с 6 на 7 января снимаются и таинственные силы проникают на Землю, поэтому люди, пользуясь необычностью этой ночи, гадали, пытаясь предугадать будущее. Как гадать на суженого и будущее в Сочельник и на Рождество - самые точные гадания, читайте в Sputnik Грузия. Гадание на будущее Гадания на будущее, особенно на суженого пользовались всегда наибольшей популярностью. Девушки в Сочельник старались увидеть лицо будущего супруга. Для этого в полночь они садились в темноте между двумя зеркалами, зажигали свечи и вглядывались в отражение, надеясь увидеть суженого. Популярным было гадание с зеркалом на перекрестке – девушка становились спиной к месяцу и загадывала, смотрясь в зеркальце: "Суженый, ряженый, покажись". И как многие уверяют, через некоторое время суженный действительно появлялся в зеркале. С древних времен в Сочельник и на Рождество принято гадать на воске. Для гадания на дно глубокой миски клали обручальное кольцо и наливали воду. В ложке топили воск над пламенем свечи и произносили заветные слова: "Гори-гори свеча, топись-топись воск, имя суженого назови мне". Расплавленный воск выливали в воду в центр кольца и внимательно изучали форму застывшей восковой фигуры. Другие гадания Разные гадания проводили в Сочельник, чтобы узнать имя суженого. В частности, для гадания поздно вечером девушка выходила на улицу и у первого встречного мужчины спрашивала его имя. И как представится прохожий, так и будут звать будущего супруга. Следующее гадание поможет узнать будущее. Для гадания нужно выйти в Сочельник в полночь за порог дома и прислушаться к первым звукам, которые предскажут судьбу. Если первый звук - мужской голос, значит к вам спешит суженый, звон колоколов сулит на скорую свадьбу, а ссора, что в этом году личная жизнь гадающего не устроится. Самое знаменитое уличное гадание на Сочельник и Рождество – это гадание с башмаком. Девушка бросала свой башмак через забор и куда носок обуви указывал, с той стороны и ждала суженого. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки