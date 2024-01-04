https://sputnik-georgia.ru/20240104/kak-gadat-na-suzhenogo-v-rozhdestvenskiy-sochelnik-2024-samye-tochnye-gadaniya-285442804.html
Как гадать на суженого в Рождественский Сочельник 2024? Самые точные гадания
Как гадать на суженого в Рождественский Сочельник 2024? Самые точные гадания
Гадания на суженного в Сочельник и на Рождество с древних времен пользовались большой популярностью – не теряют актуальности гадания на будущее в... 04.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-04T23:31+0400
2024-01-04T23:31+0400
2024-01-05T00:18+0400
справки
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По народным поверьям, все запреты в ночь с 6 на 7 января снимаются и таинственные силы проникают на Землю, поэтому люди, пользуясь необычностью этой ночи, гадали, пытаясь предугадать будущее. Как гадать на суженого и будущее в Сочельник и на Рождество - самые точные гадания, читайте в Sputnik Грузия. Гадание на будущее Гадания на будущее, особенно на суженого пользовались всегда наибольшей популярностью. Девушки в Сочельник старались увидеть лицо будущего супруга. Для этого в полночь они садились в темноте между двумя зеркалами, зажигали свечи и вглядывались в отражение, надеясь увидеть суженого. Популярным было гадание с зеркалом на перекрестке – девушка становились спиной к месяцу и загадывала, смотрясь в зеркальце: "Суженый, ряженый, покажись". И как многие уверяют, через некоторое время суженный действительно появлялся в зеркале. С древних времен в Сочельник и на Рождество принято гадать на воске. Для гадания на дно глубокой миски клали обручальное кольцо и наливали воду. В ложке топили воск над пламенем свечи и произносили заветные слова: "Гори-гори свеча, топись-топись воск, имя суженого назови мне". Расплавленный воск выливали в воду в центр кольца и внимательно изучали форму застывшей восковой фигуры. Другие гадания Разные гадания проводили в Сочельник, чтобы узнать имя суженого. В частности, для гадания поздно вечером девушка выходила на улицу и у первого встречного мужчины спрашивала его имя. И как представится прохожий, так и будут звать будущего супруга. Следующее гадание поможет узнать будущее. Для гадания нужно выйти в Сочельник в полночь за порог дома и прислушаться к первым звукам, которые предскажут судьбу. Если первый звук - мужской голос, значит к вам спешит суженый, звон колоколов сулит на скорую свадьбу, а ссора, что в этом году личная жизнь гадающего не устроится. Самое знаменитое уличное гадание на Сочельник и Рождество – это гадание с башмаком. Девушка бросала свой башмак через забор и куда носок обуви указывал, с той стороны и ждала суженого. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Как гадать на суженого в Рождественский Сочельник 2024? Самые точные гадания
23:31 04.01.2024 (обновлено: 00:18 05.01.2024)
Гадания на суженного в Сочельник и на Рождество с древних времен пользовались большой популярностью – не теряют актуальности гадания на будущее в рождественскую ночь, и в наше время
По народным поверьям, все запреты в ночь с 6 на 7 января снимаются и таинственные силы проникают на Землю, поэтому люди, пользуясь необычностью этой ночи, гадали, пытаясь предугадать будущее.
Как гадать на суженого и будущее в Сочельник и на Рождество - самые точные гадания, читайте в Sputnik Грузия
.
Гадания на будущее, особенно на суженого пользовались всегда наибольшей популярностью. Девушки в Сочельник старались увидеть лицо будущего супруга. Для этого в полночь они садились в темноте между двумя зеркалами, зажигали свечи и вглядывались в отражение, надеясь увидеть суженого.
Популярным было гадание с зеркалом на перекрестке – девушка становились спиной к месяцу и загадывала, смотрясь в зеркальце: "Суженый, ряженый, покажись". И как многие уверяют, через некоторое время суженный действительно появлялся в зеркале.
С древних времен в Сочельник и на Рождество принято гадать на воске. Для гадания на дно глубокой миски клали обручальное кольцо и наливали воду.
В ложке топили воск над пламенем свечи и произносили заветные слова: "Гори-гори свеча, топись-топись воск, имя суженого назови мне". Расплавленный воск выливали в воду в центр кольца и внимательно изучали форму застывшей восковой фигуры.
Разные гадания проводили в Сочельник, чтобы узнать имя суженого. В частности, для гадания поздно вечером девушка выходила на улицу и у первого встречного мужчины спрашивала его имя. И как представится прохожий, так и будут звать будущего супруга.
Следующее гадание поможет узнать будущее. Для гадания нужно выйти в Сочельник в полночь за порог дома и прислушаться к первым звукам, которые предскажут судьбу.
Если первый звук - мужской голос, значит к вам спешит суженый, звон колоколов сулит на скорую свадьбу, а ссора, что в этом году личная жизнь гадающего не устроится.
Самое знаменитое уличное гадание на Сочельник и Рождество – это гадание с башмаком. Девушка бросала свой башмак через забор и куда носок обуви указывал, с той стороны и ждала суженого.
Материал подготовлен на основе открытых источников