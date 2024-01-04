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Как изменились цены в Грузии: последние данные
Как изменились цены в Грузии: последние данные
В декабре 2023 года, по сравнению с ноябрем 2023 года, уровень инфляции составил 0,1% 04.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-04T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Годовая инфляция (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) в Грузии составила 0,4% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат). По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (ноябрь 2023 года к ноябрю 2022 года) в Грузии составила 0,1%. В декабре 2023 года, по сравнению с ноябрем 2023 года, уровень инфляции составил 0,1%. Согласно прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период. Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сакстат
экономика, грузия, новости, сакстат
Как изменились цены в Грузии: последние данные
В декабре 2023 года, по сравнению с ноябрем 2023 года, уровень инфляции составил 0,1%
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Годовая инфляция (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) в Грузии составила 0,4% при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
По данным за предыдущий месяц, годовая инфляция (ноябрь 2023 года к ноябрю 2022 года) в Грузии составила 0,1%.
В декабре 2023 года, по сравнению с ноябрем 2023 года, уровень инфляции составил 0,1%.
Согласно прогнозам регулятора, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период.
Со своей стороны правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.