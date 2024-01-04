https://sputnik-georgia.ru/20240104/kak-izmenilis-v-gruzii-tseny-za-god--poslednie-dannye-285425562.html

Как изменились в Грузии цены за год – последние данные

Как изменились в Грузии цены за год – последние данные

Годовая инфляция (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) в Грузии составила 0,4% при целевом показателе 3%, 04.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-04T20:00+0400

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2024-01-04T20:00+0400

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грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

инфографика

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Согласно данным Национальной службы статистики, больше всего упали цены на следующие категории: здравоохранение, мебель и предметы быта, продукты и безалкогольные напитки.Более подробную информацию о том, как в стране изменились цены за год, вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.Правительство Грузии в последнее время взяло под контроль вопрос ценовой политики. В частности, осуществляется мониторинг цен на топливо и продукты питания первой необходимости, а также введены референтные цены на медикаменты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика, инфографика