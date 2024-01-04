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Хачапури признан лучшим пирогом в мире
Хачапури признан лучшим пирогом в мире
Аджарский хачапури заслужил отдельное место в списке TasteAtlas 04.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-04T21:01+0400
2024-01-04T21:01+0400
2024-01-04T21:01+0400
новости
хачапури
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Хачапури занял первое место среди 100 других пирогов мира по версии TasteAtlas. TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков. Подводя итоги 2023 года, TasteAtlas выложил список 100 лучших пирогов в мире. Также отмечается, что хачапури бывает разных вкусов и форм, а два наиболее распространенных вида – это имеретинский хачапури круглой формы и аджарский хачапури в виде лодочки. Кстати, последний вид хачапури заслужил отдельное место в списке, более того, блюдо вошло в пятерку лучших, заняв четвертое место. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, хачапури, грузинская кухня
новости, хачапури, грузинская кухня
Хачапури признан лучшим пирогом в мире
Аджарский хачапури заслужил отдельное место в списке TasteAtlas
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Хачапури занял первое место среди 100 других пирогов мира по версии TasteAtlas.
TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков. Подводя итоги 2023 года, TasteAtlas выложил список 100 лучших пирогов в мире.
"Этот простой сырный хлеб, известный как хачапури, является самым известным блюдом в Грузии. Традиционно заправляют сыром, яйцами и маслом. Хачапури бывают разные, и хотя в блюдо были включены новые сорта сыра, такие как моцарелла и фета, самые распространенные дополнения по-прежнему включают традиционный грузинский сулугуни или имеретинский сыр", – поясняют в описании.
Также отмечается, что хачапури бывает разных вкусов и форм, а два наиболее распространенных вида – это имеретинский хачапури круглой формы и аджарский хачапури в виде лодочки.
Кстати, последний вид хачапури заслужил отдельное место в списке, более того, блюдо вошло в пятерку лучших, заняв четвертое место.