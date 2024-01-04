https://sputnik-georgia.ru/20240104/khachapuri-priznan-luchshim-pirogom-v-mire-284981038.html

Хачапури признан лучшим пирогом в мире

Хачапури признан лучшим пирогом в мире

Аджарский хачапури заслужил отдельное место в списке TasteAtlas 04.01.2024, Sputnik Грузия

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новости

хачапури

грузинская кухня

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Хачапури занял первое место среди 100 других пирогов мира по версии TasteAtlas. TasteAtlas – это энциклопедия вкусов, мировой атлас традиционных блюд со всего мира. В каталог уже внесены более 10 тысяч блюд и напитков. Подводя итоги 2023 года, TasteAtlas выложил список 100 лучших пирогов в мире. Также отмечается, что хачапури бывает разных вкусов и форм, а два наиболее распространенных вида – это имеретинский хачапури круглой формы и аджарский хачапури в виде лодочки. Кстати, последний вид хачапури заслужил отдельное место в списке, более того, блюдо вошло в пятерку лучших, заняв четвертое место. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, хачапури, грузинская кухня