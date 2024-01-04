https://sputnik-georgia.ru/20240104/narodnye-primety-na-fedulov-den-2024-chto-nelzya-delat-5-yanvarya-285435145.html
Народные приметы на Федулов день 2024: что нельзя делать 5 января?
Народные приметы на Федулов день 2024: что нельзя делать 5 января?
Православная церковь 5 января поминает святого Феодула и других мучеников, пострадавших за веру в III веке 04.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-04T16:20+0400
2024-01-04T16:20+0400
2024-01-04T16:20+0400
справки
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В народном календаре 5 января называют Федулов день или Федул Зимний, с которым связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Федулов день: о народных приметах 5 января читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя Федулов день проводить в неубранном доме – это может привлечь неприятности. Нельзя в Федулов день использовать колющие и режущие предметы – по приметам даже небольшая ранка, полученная 5 января, может перерасти в тяжелую болезнь. В Федулов день нельзя заниматься рукоделием, в том числе штопать и подшивать – по приметам это может укоротить жизнь владельца вещи. Делиться в Федулов день планами или заветными желаниями нельзя – это плохая примета, они не сбудутся. По народным приметам нельзя в Федулов день брать или давать в долг – любые финансовые операции, осуществленные 5 января, сулят неудачу и привлекут бедность. Народные приметы По народным приметам июль будет дождливый, если в Федулов день идет снег. Богатый урожай в следующем году обещает сильный ветер в Федулов день, а мокрый снег 5 января – это примета, указывающая, что грибов много не будет. Ожидаются морозы и снегопады, если в Федулов день домашние животные ведут себя беспокойно, а если чибис кричит вечером – это явная примета, что погода в ближайшие дни будет ясной и солнечной. Погода ожидается солнечная и теплая, если в Федулов день нет сильного ветра, а если 5 января воют собаки – это примета, что ближайшие дни будут морозными. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки
Народные приметы на Федулов день 2024: что нельзя делать 5 января?
Православная церковь 5 января поминает святого Феодула и других мучеников, пострадавших за веру в III веке
В народном календаре 5 января называют Федулов день или Федул Зимний, с которым связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Федулов день: о народных приметах 5 января читайте в Sputnik Грузия
.
По народным приметам нельзя Федулов день проводить в неубранном доме – это может привлечь неприятности.
Нельзя в Федулов день использовать колющие и режущие предметы – по приметам даже небольшая ранка, полученная 5 января, может перерасти в тяжелую болезнь.
В Федулов день нельзя заниматься рукоделием, в том числе штопать и подшивать – по приметам это может укоротить жизнь владельца вещи.
Делиться в Федулов день планами или заветными желаниями нельзя – это плохая примета, они не сбудутся.
По народным приметам нельзя в Федулов день брать или давать в долг – любые финансовые операции, осуществленные 5 января, сулят неудачу и привлекут бедность.
По народным приметам июль будет дождливый, если в Федулов день идет снег.
Богатый урожай в следующем году обещает сильный ветер в Федулов день, а мокрый снег 5 января – это примета, указывающая, что грибов много не будет.
Ожидаются морозы и снегопады, если в Федулов день домашние животные ведут себя беспокойно, а если чибис кричит вечером – это явная примета, что погода в ближайшие дни будет ясной и солнечной.
Погода ожидается солнечная и теплая, если в Федулов день нет сильного ветра, а если 5 января воют собаки – это примета, что ближайшие дни будут морозными.
Материал подготовлен на основе открытых источников.