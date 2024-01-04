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Один из крупнейших банков Грузии оштрафовали за нарушение правил
Один из крупнейших банков Грузии оштрафовали за нарушение правил
В 2023 году за нарушение различных банковских правил были оштрафованы четыре банка 04.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-04T11:40+0400
2024-01-04T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии оштрафовал системно значимый банк Liberty Bank на 75 тысяч лари (около 30 тыс. долларов) за нарушение внутренних банковских правил, говорится в информации на сайте регулятора. Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с самой крупной филиальной сетью.Речь идет о нарушении правил в рамках предотвращения рисков финансирования терроризма и отмывания денег, согласно которым банк обязан классифицировать операции, осуществлять их мониторинг и сообщать Нацбанку о сомнительных сделках. Кроме того, в семи случаях банк предоставил неполную информацию по запросу Нацбанка. Такие проверки Нацбанк Грузии проводит постоянно, и в 2023 году за нарушение различных банковских правил были оштрафованы четыре банка, в 2022 году – семь.Системно важный банк – термин в законодательстве многих стран мира, которым обозначают коммерческие банки, занимающие весомую долю на банковском рынке и потенциальное банкротство которых способно вызвать нарушение стабильности финансовой системы страны. Термин "системно важные банки" можно считать синонимом термина "крупнейшие банки".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, liberty bank, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, тбилиси, liberty bank, национальный банк грузии
Один из крупнейших банков Грузии оштрафовали за нарушение правил
В 2023 году за нарушение различных банковских правил были оштрафованы четыре банка
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Национальный банк Грузии оштрафовал системно значимый банк Liberty Bank на 75 тысяч лари (около 30 тыс. долларов) за нарушение внутренних банковских правил, говорится в информации на сайте регулятора.
Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с самой крупной филиальной сетью.
Речь идет о нарушении правил в рамках предотвращения рисков финансирования терроризма и отмывания денег, согласно которым банк обязан классифицировать операции, осуществлять их мониторинг и сообщать Нацбанку о сомнительных сделках.
Кроме того, в семи случаях банк предоставил неполную информацию по запросу Нацбанка.
Такие проверки Нацбанк Грузии проводит постоянно, и в 2023 году за нарушение различных банковских правил были оштрафованы четыре банка, в 2022 году – семь.
Системно важный банк – термин в законодательстве многих стран мира, которым обозначают коммерческие банки, занимающие весомую долю на банковском рынке и потенциальное банкротство которых способно вызвать нарушение стабильности финансовой системы страны. Термин "системно важные банки" можно считать синонимом термина "крупнейшие банки".