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Стариков о будущем российских активов на Западе, нефтяных сверхдоходах и новых задачах ВПК
Стариков о будущем российских активов на Западе, нефтяных сверхдоходах и новых задачах ВПК
США пытались выступить в роли воспитателя для России в конфликте на Украине, чтобы поднять свой авторитет в мире, но в итоге добились прямо противоположного... 04.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-04T12:09+0400
2024-01-04T12:09+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Какого плана Запад будет придерживаться дальше? Какие российские активы сможет украсть Запад, а какие останутся нетронутыми? Как Россия может ответить на воровство? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, сша, украина, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, сша, украина, видео
Стариков о будущем российских активов на Западе, нефтяных сверхдоходах и новых задачах ВПК
США пытались выступить в роли воспитателя для России в конфликте на Украине, чтобы поднять свой авторитет в мире, но в итоге добились прямо противоположного результата
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков.
Какого плана Запад будет придерживаться дальше? Какие российские активы сможет украсть Запад, а какие останутся нетронутыми? Как Россия может ответить на воровство?
Обо всем этом смотрите в видео.