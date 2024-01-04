https://sputnik-georgia.ru/20240104/starikov-o-buduschem-rossiyskikh-aktivov-na-zapade-neftyanykh-sverkhdokhodakh-i-novykh-zadachakh-vpk-285430477.html

Стариков о будущем российских активов на Западе, нефтяных сверхдоходах и новых задачах ВПК

Стариков о будущем российских активов на Западе, нефтяных сверхдоходах и новых задачах ВПК

США пытались выступить в роли воспитателя для России в конфликте на Украине, чтобы поднять свой авторитет в мире, но в итоге добились прямо противоположного... 04.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-04T12:09+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков. Какого плана Запад будет придерживаться дальше? Какие российские активы сможет украсть Запад, а какие останутся нетронутыми? Как Россия может ответить на воровство? Обо всем этом смотрите в видео.

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