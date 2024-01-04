https://sputnik-georgia.ru/20240104/u-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-novyy-trener-285442970.html

У сборной Грузии по баскетболу новый тренер

У сборной Грузии по баскетболу новый тренер

Дзикич - 52-летний специалист, названный лучшим тренером израильской лиги 2023 года 04.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Сборную Грузии по баскетболу будет тренировать сербский специалист Александр Дзикич, говорится в сообщении Федерации баскетбола. Дзикич - 52-летний специалист, названный лучшим тренером израильской лиги 2023 года и начавший нынешний сезон в иерусалимском "Хапоэле". Несколько дней назад он покинул израильский клуб и будет работать только в сборной Грузии. Контракт Дзикича адаптирован к циклу Евробаскета 2025 года: он включает его отборочный турнир и финальную стадию Евробаскета. Осенью 2025 года стороны обсудят вопрос продления контракта и примут решение на основе взаимного согласия. Должность главного тренера сборной с сентября оставалась вакантной, поскольку с завершением прошлого чемпионата мира срок контракта с греческим специалистом Илиасом Зуросом истек. Анатолий Бойса и Манучар Маркоишвили будут помощниками Александра Дзикича в сборной Грузии. В последние годы они работали на этой должности вместе с Илиасом Зуросом. Бойса - главный тренер клуба "Рустави" в Суперлиге Грузии, а Маркоишвили - помощник Саши Обрадовича в клубе Евролиги "Монако".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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