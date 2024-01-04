https://sputnik-georgia.ru/20240104/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-bolshegruzov-285433848.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов

Непогода создала проблемы для автомобилистов, направляющихся к грузино-российской границе 04.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-04T13:00+0400

2024-01-04T13:00+0400

2024-01-04T13:00+0400

грузия

новости

погода

гудаури

верхний ларс

тбилиси

национальное агентство окружающей среды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071927_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_69afb3558634f5ea9751198ddfdacc9e.jpg

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. В частности, из-за снегопада и гололеда ограничения введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение для других видов транспорта свободно. По данным Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели. Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гудаури

верхний ларс

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, гудаури, верхний ларс, тбилиси, национальное агентство окружающей среды