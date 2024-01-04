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https://sputnik-georgia.ru/20240104/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rossiey-zakryta-dlya-bolshegruzov-285433848.html
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов
Непогода создала проблемы для автомобилистов, направляющихся к грузино-российской границе 04.01.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. В частности, из-за снегопада и гололеда ограничения введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение для других видов транспорта свободно. По данным Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели. Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, погода, гудаури, верхний ларс, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
грузия, новости, погода, гудаури, верхний ларс, тбилиси, национальное агентство окружающей среды

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта для большегрузов

13:00 04.01.2024
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе - Sputnik Грузия, 1920, 04.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Непогода создала проблемы для автомобилистов, направляющихся к грузино-российской границе
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении ТПП "Верхний Ларс", расположенного на границе Грузии с Россией, ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
В частности, из-за снегопада и гололеда ограничения введены на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Движение для других видов транспорта свободно.
По данным Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста)-Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные туннели.
Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем и координацией патрульной полиции.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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