https://sputnik-georgia.ru/20240104/vooruzhennoe-napadenie-na-filial-banka-v-tbilisi--obvinyaemyy-zaderzhan-285434469.html
Вооруженное нападение на филиал банка в Тбилиси – обвиняемый задержан
Вооруженное нападение на филиал банка в Тбилиси – обвиняемый задержан
Полицейские задержали обвиняемого по горячим следам 04.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-04T14:20+0400
2024-01-04T14:20+0400
2024-01-04T14:20+0400
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ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси 40-летнего ранее судимого мужчину по обвинению в разбое и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии. По данным следствия, обвиняемый ворвался в один из филиалов TBC Bank и, угрожая оружием, попытался завладеть деньгами, однако не смог довести свое намерение до конца и скрылся с места происшествия. Как ранее сообщали СМИ, случай произошел 3 января на улице Цинцадзе в центре Тбилиси. Полиция задержала обвиняемого по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления. Ведется расследование по фактам разбоя и незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, tbc bank, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, tbc bank, преступность в грузии
Вооруженное нападение на филиал банка в Тбилиси – обвиняемый задержан
Полицейские задержали обвиняемого по горячим следам
ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Тбилиси 40-летнего ранее судимого мужчину по обвинению в разбое и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.
По данным
следствия, обвиняемый ворвался в один из филиалов TBC Bank и, угрожая оружием, попытался завладеть деньгами, однако не смог довести свое намерение до конца и скрылся с места происшествия.
Как ранее сообщали СМИ, случай произошел 3 января на улице Цинцадзе в центре Тбилиси.
Полиция задержала обвиняемого по горячим следам. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли орудие преступления.
Ведется расследование по фактам разбоя и незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.