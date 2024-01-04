Зураб Церетели: 90 лет творчества и вдохновения в мире искусства
© photo: Sputnik / Kirill KallinikovСкульптор, художник Зураб Церетели
© photo: Sputnik / Kirill Kallinikov
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Зураб Церетели – выдающийся художник и скульптор, который оставил неизгладимый след в мире искусства
Сегодня мастеру исполняется 90 лет, поэтому Sputnik Грузия предлагает читателям узнать интересные факты из жизни художника.
Влиятельная семья
Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси. Его родители имели выдающееся происхождение: отец – Константин Георгиевич (1903—2002), известный в Грузии инженер-строитель, происходил из старинного грузинского рода Церетели, мать – Тамара Семеновна Нижарадзе (1910—1991), также представительница княжеского рода. А родной дядя по матери, Георгий Нижарадзе, был известным живописцем, в доме которого часто собирались известные грузинские художники. Это влияние оказало существенное воздействие на формирование творческой личности Церетели.
© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМастер-класс президента Российской академии художеств З.К.Церетели
Мастер-класс президента Российской академии художеств З.К.Церетели
© photo: Sputnik / Кирилл Каллиников/
Новый год в детстве Церетели
Церетели рассказывал, что его семья жила очень скромно.
"Время было такое, и часть детства у меня на военное время попала. Но родители старались что-то придумать, порадовать нас. Всегда отмечали Новый год, Рождество, обязательно елка", – рассказывал мастер.
Обучение во Франции и встречи с мастерами искусства
После окончания живописного факультета Тбилисской академии художеств Церетели обучался во Франции. Здесь он общался с великими художниками, такими как Пабло Пикассо и Марк Шагал, что дополнительно обогатило его творческий опыт.
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии художеств, народный художник РФ Зураб Церетели и кинорежиссер Георгий Данелия
Президент Российской академии художеств, народный художник РФ Зураб Церетели и кинорежиссер Георгий Данелия
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin/
Гигантская статуя Иисуса Христа
Церетели – автор одной из самых больших статуй Иисуса Христа в мире (80 метров). О статуе известно, что в 2013 году она была отлита именно в городе на Неве, на заводе "Монументскульптура". Однако места памятнику пока до сих пор не нашли – рассматривались варианты установления памятника в Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове и Ленинградской области. Как признался маэстро, создание фигуры Христа являлось его давней мечтой и едва ли не главным итогом его творческого пути.
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии художеств Зураб Церетели
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko/
Лидерство в искусстве
В 1988 году Зураб Церетели был избран действительным членом Академии художеств СССР. С 1997 же года он является Президентом Российской академии художеств. В 2003 году за особые заслуги Зураба Церетели перед Российской Федерацией президентом России Владимиром Путиным ему было предоставлено российское гражданство.
В феврале 2010 года Зураб Церетели был удостоен звания Кавалера ордена Почетного легиона. А в июне того же года Национальное общество искусств США присудило ему золотую "Медаль Почёта". Так, Зураб Церетели стал первым грузинским и российским художником, удостоенным такой награды.
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии художеств, академик РАХ Зураб Церетели
Президент Российской академии художеств, академик РАХ Зураб Церетели
© photo: Sputnik / Рамиль Ситдиков/
27-тонный символ веры и волшебства
В Тбилиси на главной площади столицы стоит 40-метровый памятник Святому Георгию Победоносцу, созданный Зурабом Церетели. Именно эту 27-тонную скульптуру в последние годы столичные власти традиционно стали превращать в новогоднюю елку. Кстати, эта украшенная скульптура-елка не раз попадала в рейтинги стран с самыми необыкновенными и красивыми новогодними деревьями.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliНовогодние украшения и праздничная иллюминация, площадь Свободы - статуя Святого Георгия
Новогодние украшения и праздничная иллюминация, площадь Свободы - статуя Святого Георгия
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Критика
Наряду с бесспорными заслугами Церетели, скульптора часто и много критикуют за его гигантоманию, обвиняют в "монополизации" монументальных проектов в Москве, а также в диспропорциональности и в общем безвкусии.
Зураб Церетели и ректор ГИТИСа Григорий Заславский
Чего боится великий художник
В интервью Sputnik Грузия на вопрос, боится ли чего-то Зураб Церетели, он ответил:
"Бабушка меня так воспитала: если веришь в Бога, не надо ничего бояться, а плохое принимать как хорошее. Собраться с силами и пережить. Переживаю всегда за моих близких, молюсь, чтобы все было хорошо. На все воля Божья".
Герой романа
Зураб Константинович фигурирует в качестве неутомимого жизнерадостного художника-скульптора Звиада Цуриндели в романе писателя Сергея Соколкина "Русская чурка".
Скульптор Зураб Церетели
© photo: Sputnik / Владимир Астапкович/
Международное признание
С начала 1960-х годов Церетели посвятил себя монументальному искусству, его скульптурные работы находятся в различных странах мира, включая Бразилию, Великобританию, Испанию, США, Францию, Японию, Беларусь, Литву и многие другие.