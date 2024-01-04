https://sputnik-georgia.ru/20240104/zurab-tsereteli-90-let-tvorchestva-i-vdokhnoveniya-v-mire-iskusstva-285432546.html

Зураб Церетели: 90 лет творчества и вдохновения в мире искусства

Зураб Церетели: 90 лет творчества и вдохновения в мире искусства

Зураб Церетели – выдающийся художник и скульптор, который оставил неизгладимый след в мире искусства 04.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-04T15:01+0400

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российская академия художеств

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Сегодня мастеру исполняется 90 лет, поэтому Sputnik Грузия предлагает читателям узнать интересные факты из жизни художника. Влиятельная семья Зураб Церетели родился в грузинской семье в Тбилиси. Его родители имели выдающееся происхождение: отец – Константин Георгиевич (1903—2002), известный в Грузии инженер-строитель, происходил из старинного грузинского рода Церетели, мать – Тамара Семеновна Нижарадзе (1910—1991), также представительница княжеского рода. А родной дядя по матери, Георгий Нижарадзе, был известным живописцем, в доме которого часто собирались известные грузинские художники. Это влияние оказало существенное воздействие на формирование творческой личности Церетели. Новый год в детстве Церетели Церетели рассказывал, что его семья жила очень скромно. Обучение во Франции и встречи с мастерами искусства После окончания живописного факультета Тбилисской академии художеств Церетели обучался во Франции. Здесь он общался с великими художниками, такими как Пабло Пикассо и Марк Шагал, что дополнительно обогатило его творческий опыт. Гигантская статуя Иисуса Христа Церетели – автор одной из самых больших статуй Иисуса Христа в мире (80 метров). О статуе известно, что в 2013 году она была отлита именно в городе на Неве, на заводе "Монументскульптура". Однако места памятнику пока до сих пор не нашли – рассматривались варианты установления памятника в Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове и Ленинградской области. Как признался маэстро, создание фигуры Христа являлось его давней мечтой и едва ли не главным итогом его творческого пути. Лидерство в искусстве В 1988 году Зураб Церетели был избран действительным членом Академии художеств СССР. С 1997 же года он является Президентом Российской академии художеств. В 2003 году за особые заслуги Зураба Церетели перед Российской Федерацией президентом России Владимиром Путиным ему было предоставлено российское гражданство. В феврале 2010 года Зураб Церетели был удостоен звания Кавалера ордена Почетного легиона. А в июне того же года Национальное общество искусств США присудило ему золотую "Медаль Почёта". Так, Зураб Церетели стал первым грузинским и российским художником, удостоенным такой награды. 27-тонный символ веры и волшебства В Тбилиси на главной площади столицы стоит 40-метровый памятник Святому Георгию Победоносцу, созданный Зурабом Церетели. Именно эту 27-тонную скульптуру в последние годы столичные власти традиционно стали превращать в новогоднюю елку. Кстати, эта украшенная скульптура-елка не раз попадала в рейтинги стран с самыми необыкновенными и красивыми новогодними деревьями. Критика Наряду с бесспорными заслугами Церетели, скульптора часто и много критикуют за его гигантоманию, обвиняют в "монополизации" монументальных проектов в Москве, а также в диспропорциональности и в общем безвкусии. Чего боится великий художник В интервью Sputnik Грузия на вопрос, боится ли чего-то Зураб Церетели, он ответил: Герой романаЗураб Константинович фигурирует в качестве неутомимого жизнерадостного художника-скульптора Звиада Цуриндели в романе писателя Сергея Соколкина "Русская чурка". Международное признание С начала 1960-х годов Церетели посвятил себя монументальному искусству, его скульптурные работы находятся в различных странах мира, включая Бразилию, Великобританию, Испанию, США, Францию, Японию, Беларусь, Литву и многие другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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