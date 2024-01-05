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ДТП в Грузии: погиб один человек, пострадали четверо
ДТП в Грузии: погиб один человек, пострадали четверо
ДТП произошло в результате столкновения микроавтобуса и грузовика 05.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-05T16:20+0400
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грузия
происшествия
новости
сенаки
карели
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля на участке Карели дороги Тбилиси-Сенаки, сообщает телеканал "Рустави 2". На место происшествия мобилизованы экипажи аварийно-спасательных служб и патрульной полиции. Ведется расследование. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, сенаки, карели
грузия, происшествия, новости, сенаки, карели

ДТП в Грузии: погиб один человек, пострадали четверо

16:20 05.01.2024 (обновлено: 17:23 05.01.2024)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 05.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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ДТП произошло в результате столкновения микроавтобуса и грузовика
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля на участке Карели дороги Тбилиси-Сенаки, сообщает телеканал "Рустави 2".
На место происшествия мобилизованы экипажи аварийно-спасательных служб и патрульной полиции. Ведется расследование.
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