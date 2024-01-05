https://sputnik-georgia.ru/20240105/dtp-v-gruzii-pogib-odin-chelovek-postradali-chetvero-285448104.html

ДТП в Грузии: погиб один человек, пострадали четверо

ДТП в Грузии: погиб один человек, пострадали четверо

ДТП произошло в результате столкновения микроавтобуса и грузовика 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T16:20+0400

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грузия

происшествия

новости

сенаки

карели

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Один человек погиб и четверо пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля на участке Карели дороги Тбилиси-Сенаки, сообщает телеканал "Рустави 2". На место происшествия мобилизованы экипажи аварийно-спасательных служб и патрульной полиции. Ведется расследование. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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