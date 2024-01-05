https://sputnik-georgia.ru/20240105/ekonomist-tkachenko-o-perspektivakh-soyuznogo-gosudarstva-buduschem-eaes-i-torgovle-s-afrikoy-285444190.html

Экономист Ткаченко о перспективах Союзного государства, будущем ЕАЭС и торговле с Африкой

Экономист Ткаченко о перспективах Союзного государства, будущем ЕАЭС и торговле с Африкой

Союзное государство России и Беларуси сегодня обретает новые цели и смыслы, и именно поэтому его бюджет в 2024 году увеличится впервые более чем за 20 лет 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T09:18+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко. Какие проекты Россия и Беларусь запланировали в бюджете Союзного государства? Как развивается экономика стран ЕАЭС? Почему Африка – один из самых перспективных торговых партнеров для Евразийского союза? Обо всем этом смотрите в видео.

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