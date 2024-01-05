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Экономист Ткаченко о перспективах Союзного государства, будущем ЕАЭС и торговле с Африкой
Экономист Ткаченко о перспективах Союзного государства, будущем ЕАЭС и торговле с Африкой
Союзное государство России и Беларуси сегодня обретает новые цели и смыслы, и именно поэтому его бюджет в 2024 году увеличится впервые более чем за 20 лет 05.01.2024, Sputnik Грузия
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко. Какие проекты Россия и Беларусь запланировали в бюджете Союзного государства? Как развивается экономика стран ЕАЭС? Почему Африка – один из самых перспективных торговых партнеров для Евразийского союза? Обо всем этом смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, экономика, африка, беларусь, еаэс, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, экономика, африка, беларусь, еаэс, видео
Экономист Ткаченко о перспективах Союзного государства, будущем ЕАЭС и торговле с Африкой
09:18 05.01.2024 (обновлено: 09:47 05.01.2024)
Союзное государство России и Беларуси сегодня обретает новые цели и смыслы, и именно поэтому его бюджет в 2024 году увеличится впервые более чем за 20 лет
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, профессор ФМО СПБГУ Станислав Ткаченко.
Какие проекты Россия и Беларусь запланировали в бюджете Союзного государства? Как развивается экономика стран ЕАЭС? Почему Африка – один из самых перспективных торговых партнеров для Евразийского союза?
Обо всем этом смотрите в видео.