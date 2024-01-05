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Как будет развиваться туризм в Грузии в 2024 году
Как будет развиваться туризм в Грузии в 2024 году
Власти планируют потратить деньги на создание новых туристических пространств и финансирование туристических мероприятий 05.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-05T09:01+0400
2024-01-05T09:01+0400
2024-01-05T09:44+0400
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грузия
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Власти Грузии в 2024 году планируют выделить из государственного бюджета 236 миллионов лари на развитие туризма в стране.Туризм – один из главных источников доходов Грузии. Только за три квартала 2023 года доход от туризма составил 3,3 миллиарда долларов. Ожидается, что за весь 2023 год эта цифра превысит 4 миллиарда долларов. Из средств, выделенных в 2024 году, 191 миллион пойдет на развитие туристической инфраструктуры в рамках новой пятилетней программы В частности, деньги пойдут на обновление курортных и туристических районов Грузии – Боржоми, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Батуми, Местия, Мцхета, Зугдиди и Казбеги. Власти также планируют потратить деньги на создание новых туристических пространств и финансирование туристических мероприятий. Кроме того, в рамках развития туристической инфраструктуры планируется завершить в 2024 году строительство двух новых канатных дорог на горнолыжном курорте Гудаури. В 2024 году власти Грузии намерены развивать такие направления, как спортивный туризм, культурный туризм, экотуризм и другие направления. Также из госбюджет будут выделены деньги на диверсификацию целевых стран, среди которых назван Китай. В 2023 году Грузия ввела безвизовый режим для граждан этой страны, въезжающих с целью туризма. Приоритетным остается сокращение рыночной доли соседних стран до 70% среди туристических визитов и увеличение доли визитеров из стран ЕС, Китая и дальнего зарубежья до 30%. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2023 года выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,6 миллиона. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2022 года осуществили граждане России.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 января в размере 2,6869 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, экономика, новости
туризм, грузия, экономика, новости
Как будет развиваться туризм в Грузии в 2024 году
09:01 05.01.2024 (обновлено: 09:44 05.01.2024)
Власти планируют потратить деньги на создание новых туристических пространств и финансирование туристических мероприятий
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Власти Грузии в 2024 году планируют выделить из государственного бюджета 236 миллионов лари на развитие туризма в стране.
Туризм – один из главных источников доходов Грузии. Только за три квартала 2023 года доход от туризма составил 3,3 миллиарда долларов. Ожидается, что за весь 2023 год эта цифра превысит 4 миллиарда долларов.
Из средств, выделенных в 2024 году, 191 миллион пойдет на развитие туристической инфраструктуры в рамках новой пятилетней программы В частности, деньги пойдут на обновление курортных и туристических районов Грузии – Боржоми, Кутаиси, Цхалтубо, Телави, Батуми, Местия, Мцхета, Зугдиди и Казбеги.
Власти также планируют потратить деньги на создание новых туристических пространств и финансирование туристических мероприятий.
Кроме того, в рамках развития туристической инфраструктуры планируется завершить в 2024 году строительство двух новых канатных дорог на горнолыжном курорте Гудаури.
В 2024 году власти Грузии намерены развивать такие направления, как спортивный туризм, культурный туризм, экотуризм и другие направления.
Также из госбюджет будут выделены деньги на диверсификацию целевых стран, среди которых назван Китай. В 2023 году Грузия ввела безвизовый режим для граждан этой страны, въезжающих с целью туризма.
Приоритетным остается сокращение рыночной доли соседних стран до 70% среди туристических визитов и увеличение доли визитеров из стран ЕС, Китая и дальнего зарубежья до 30%.
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-сентябре 2023 года выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 5,6 миллиона.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-сентябре 2022 года осуществили граждане России.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 января в размере 2,6869 GEL/$1.