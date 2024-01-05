https://sputnik-georgia.ru/20240105/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-na-rozhdestvo--285447939.html
Какая погода ждет жителей Грузии на Рождество?
Какая погода ждет жителей Грузии на Рождество?
Влажные и сравнительно холодные массы воздуха заходят в Грузию с северо-запада Черного моря 05.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-05T17:00+0400
2024-01-05T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Погода на православный праздник Рождество Христово в Грузии улучшится, заявила Первому каналу глава отделения краткосрочных прогнозов Национального агентства окружающей среды Додо Гвазава.Морозы усилятся в Грузии в ночное время, однако 7 и 8 января в основном ожидается погода без осадков, отметила она. В течение ближайших дней, до Рождества, ожидается снег, в некоторых местах сильный. Ночью 5 января усилится ветер западного направления. По ее словам, эти массы переместятся и в Восточную Грузию. В некоторых местах ожидается дождь, в некоторых – снег и слякоть. В высокогорье ожидается метель. Сравнительно тепло в прибрежных районах страны. Там температура воздуха прогреется до +8 градусов тепла, а в высокогорье упадет до -3...- 5 градусов. В большей части районов Западной Грузии 5 января ожидаются осадки, в некоторых местах сильные. По словам Гвазава, с 6 января осадки в этих районах сравнительно ослабятся. Вечером 5 января осадки в виде снега ожидаются в западной части страны. В Тбилиси и регионе Кахети осадков не будет, но ожидается ветер западного направления, который временами будет усиливаться. Синоптики предупреждают, что сравнительно хорошая погода ожидается в течение двух дней – 7 и 8 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды, восточная грузия, прогноз погоды
грузия, погода, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды, восточная грузия, прогноз погоды
Какая погода ждет жителей Грузии на Рождество?
Влажные и сравнительно холодные массы воздуха заходят в Грузию с северо-запада Черного моря
ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Погода на православный праздник Рождество Христово в Грузии улучшится, заявила Первому каналу глава отделения краткосрочных прогнозов Национального агентства окружающей среды Додо Гвазава.
Морозы усилятся в Грузии в ночное время, однако 7 и 8 января в основном ожидается погода без осадков, отметила она.
В течение ближайших дней, до Рождества, ожидается снег, в некоторых местах сильный. Ночью 5 января усилится ветер западного направления.
"В ночные часы, особенно в некоторых районах Западной Грузии, осадки прекратились, но на данный момент вновь заходят влажные и сравнительно холодные массы воздуха с северо-запада Черного моря. Поэтому в Западной Грузии вновь возобновятся осадки", – заявила Гвазава.
По ее словам, эти массы переместятся и в Восточную Грузию. В некоторых местах ожидается дождь, в некоторых – снег и слякоть. В высокогорье ожидается метель.
Сравнительно тепло в прибрежных районах страны. Там температура воздуха прогреется до +8 градусов тепла, а в высокогорье упадет до -3...- 5 градусов.
В большей части районов Западной Грузии 5 января ожидаются осадки, в некоторых местах сильные. По словам Гвазава, с 6 января осадки в этих районах сравнительно ослабятся.
Вечером 5 января осадки в виде снега ожидаются в западной части страны. В Тбилиси и регионе Кахети осадков не будет, но ожидается ветер западного направления, который временами будет усиливаться.
Синоптики предупреждают, что сравнительно хорошая погода ожидается в течение двух дней – 7 и 8 января.