https://sputnik-georgia.ru/20240105/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-na-rozhdestvo--285447939.html

Какая погода ждет жителей Грузии на Рождество?

Какая погода ждет жителей Грузии на Рождество?

Влажные и сравнительно холодные массы воздуха заходят в Грузию с северо-запада Черного моря 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T17:00+0400

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грузия

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восточная грузия

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ТБИЛИСИ, 5 янв — Sputnik. Погода на православный праздник Рождество Христово в Грузии улучшится, заявила Первому каналу глава отделения краткосрочных прогнозов Национального агентства окружающей среды Додо Гвазава.Морозы усилятся в Грузии в ночное время, однако 7 и 8 января в основном ожидается погода без осадков, отметила она. В течение ближайших дней, до Рождества, ожидается снег, в некоторых местах сильный. Ночью 5 января усилится ветер западного направления. По ее словам, эти массы переместятся и в Восточную Грузию. В некоторых местах ожидается дождь, в некоторых – снег и слякоть. В высокогорье ожидается метель. Сравнительно тепло в прибрежных районах страны. Там температура воздуха прогреется до +8 градусов тепла, а в высокогорье упадет до -3...- 5 градусов. В большей части районов Западной Грузии 5 января ожидаются осадки, в некоторых местах сильные. По словам Гвазава, с 6 января осадки в этих районах сравнительно ослабятся. Вечером 5 января осадки в виде снега ожидаются в западной части страны. В Тбилиси и регионе Кахети осадков не будет, но ожидается ветер западного направления, который временами будет усиливаться. Синоптики предупреждают, что сравнительно хорошая погода ожидается в течение двух дней – 7 и 8 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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