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Народные приметы на Рождественский сочельник 2024: что нельзя делать?

Народные приметы на Рождественский сочельник 2024: что нельзя делать?

Рождественский сочельник – канун Рождества Христова православные отмечают 6 января 05.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-05T14:21+0400

2024-01-05T14:21+0400

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справки

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С Рождественским сочельником, в котором тесно переплелись церковные и народные обычаи и традиции, связано много примет и запретов. Что нельзя делать в Рождественский сочельник и какие народные приметы связаны с праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Рождественский сочельник делать работу по дому – это может привлечь в дом неприятности и хозяйки старались провести уборку до 6 января. По народным приметам нельзя в Рождественский сочельник делать работу по дому – это может привлечь в дом неприятности, сохозяйки старались провести уборку до 6 января. хозяйки старались провести уборку до 6 января. хозяйки старались провести уборку до 6 января. хозяйки старались провести уборку до 6 января. хозяйки старались провести уборку до 6 января. В Рождественский сочельник нельзя использовать режущие и колющие предметы – это плохая примета, притягивающая беду, поэтому накануне Рождества Христова запрещалось охотиться и резать скотину. Нельзя в Рождественский сочельник заниматься рукоделием, в том числе вязь и шить – по приметам можно привлечь неприятности. В сочельник нельзя устраивать шумные застолья и напиваться, так как это последний и самый строгий день Рождественского поста, и многие верующие до появления на небе первой звезды ничего не едят. Ссориться, раздражаться и выяснять отношения в Рождественский сочельник нельзя – по приметам можно привлечь болезни. Нельзя в Рождественский сочельник жадничать, обижать слабых и отказывать в милостыне – по приметам можно самому оказаться в бедственном положении. Также в Рождественский сочельник нельзя венчаться, справлять свадьбу и проводить другие праздничные мероприятия. По народным приметам в Сочельник, ближе к ночи, разжигают камин и зажигают свечи – в старину люди верили, что огонь наполняет жилище положительной энергией и привлекает остальные силы природы. Народные приметы По народным приметам нельзя встречать Рождество Христово в одежде темных цветов – можно привлечь беду. Весна ожидается ранняя, если в Рождественский сочельник поднимется сильная метель, а если 6 января будет тихая, безветренная погода – это примета, что лето будет холодным и дождливым. Год предстоит урожайный, если в Рождественский сочельник в процессе готовки праздничных блюд что-то из продуктов постоянно падает, а вот спотыкаться 6 января –плохая примета, можно получить скверную новость. Хорошая примета увидеть в Рождественский сочельник падающую звезду, так как желание, загаданное в эту волшебную ночь, обязательно сбудется. Материал подготовлен на основе открытых источников

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