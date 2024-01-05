Народные приметы на Рождественский сочельник 2024: что нельзя делать?
© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan / Перейти в фотобанкВерующие в рождественский сочельник в церкви Сурб Геворг в селе Мугни Арагацотнской области
© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan/
Подписаться
Рождественский сочельник – канун Рождества Христова православные отмечают 6 января
С Рождественским сочельником, в котором тесно переплелись церковные и народные обычаи и традиции, связано много примет и запретов.
Что нельзя делать в Рождественский сочельник и какие народные приметы связаны с праздником, читайте в Sputnik Грузия.
Что нельзя делать
По народным приметам нельзя в Рождественский сочельник делать работу по дому – это может привлечь в дом неприятности и хозяйки старались провести уборку до 6 января.
По народным приметам нельзя в Рождественский сочельник делать работу по дому – это может привлечь в дом неприятности, сохозяйки старались провести уборку до 6 января.
хозяйки старались провести уборку до 6 января.
хозяйки старались провести уборку до 6 января.
хозяйки старались провести уборку до 6 января. хозяйки старались провести уборку до 6 января.
В Рождественский сочельник нельзя использовать режущие и колющие предметы – это плохая примета, притягивающая беду, поэтому накануне Рождества Христова запрещалось охотиться и резать скотину.
Нельзя в Рождественский сочельник заниматься рукоделием, в том числе вязь и шить – по приметам можно привлечь неприятности.
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкСвященнослужитель на Рождественской мессе в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во время празднования католического Рождества в Москве
Священнослужитель на Рождественской мессе в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии во время празднования католического Рождества в Москве
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev/
В сочельник нельзя устраивать шумные застолья и напиваться, так как это последний и самый строгий день Рождественского поста, и многие верующие до появления на небе первой звезды ничего не едят.
Ссориться, раздражаться и выяснять отношения в Рождественский сочельник нельзя – по приметам можно привлечь болезни.
Нельзя в Рождественский сочельник жадничать, обижать слабых и отказывать в милостыне – по приметам можно самому оказаться в бедственном положении.
Также в Рождественский сочельник нельзя венчаться, справлять свадьбу и проводить другие праздничные мероприятия.
По народным приметам в Сочельник, ближе к ночи, разжигают камин и зажигают свечи – в старину люди верили, что огонь наполняет жилище положительной энергией и привлекает остальные силы природы.
Народные приметы
По народным приметам нельзя встречать Рождество Христово в одежде темных цветов – можно привлечь беду.
Весна ожидается ранняя, если в Рождественский сочельник поднимется сильная метель, а если 6 января будет тихая, безветренная погода – это примета, что лето будет холодным и дождливым.
Год предстоит урожайный, если в Рождественский сочельник в процессе готовки праздничных блюд что-то из продуктов постоянно падает, а вот спотыкаться 6 января –плохая примета, можно получить скверную новость.
Хорошая примета увидеть в Рождественский сочельник падающую звезду, так как желание, загаданное в эту волшебную ночь, обязательно сбудется.
Материал подготовлен на основе открытых источников